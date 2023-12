Werner Daemen quer competir com o quarteto da BMW em 2024

Werner Daemen e a sua mulher Wendy celebraram recentemente o seu 25º aniversário de casamento. Todos os anos, na IDM Superbike, o belga prova que tem nervos de aço. Este ano, tinha cinco pilotos sob contrato e, como sempre, Daemen tinha tudo sob controlo com o seu parceiro Andy Gerlich, que era responsável pela tecnologia. O antigo piloto do Campeonato do Mundo e da IDM aprendeu certamente isto em casa, uma vez que quatro filhos se juntaram à família nos últimos 25 anos.

Na IDM Superbike de 2023, Daemen e a sua figura de proa Ilya Mikhalchik tiveram de se contentar com o título de vice-campeão. Especialmente no início da época, o ucraniano fez tudo errado na pista, na busca do seu quarto título de campeão. Apesar de Mikhalchik ter recuperado muito terreno durante o resto da época e ter mantido a luta pelo título em aberto em nome da BMW até à última ronda em Hockenheim, Florian Alt, da Honda, acabou por conquistar o título.

"Penso", disse Daemen, "que fomos os mais rápidos na distância da corrida este ano, mas o Florian foi simplesmente mais inteligente e não se despistou".

Daemen também está a planear ter novamente uma box completa em 2024. Fala-se em quatro pilotos, sendo provável um reencontro com Mikhalchik. No entanto, Daemen não está totalmente satisfeito com os regulamentos da Superbike. Para ele, não há diferença entre as motos utilizadas na IDM e na Pro Superstock 1000, onde Marc Buchner esteve na grelha este ano para a equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW. "Temos os mesmos pneus para todos os pilotos", explicou Daemen no final do IDM. "Buchner tem apenas pneus diferentes. Connosco, é possível comprar o BMW de Mikhalchik tal como está depois da última corrida, sem ter de modificar nada." A propósito, o preço da boa peça para os interessados em comprá-la é de 35.000 euros.

"A Honda, a Ducati e a Yamaha têm árvores de cames que foram modificadas de acordo com os regulamentos", explica Daemen, "mas nós não temos isso e temos de o compensar de outra forma. Na minha opinião, um regulamento com peso adicional seria mais favorável. Isso só afectaria os pilotos de topo. Todos são afectados pelas árvores de cames". O antigo promotor da série já tinha experimentado o Balance of Performance há alguns anos atrás. Nessa altura, o eterno vencedor Markus Reiterberger, entre outros, teve de aumentar o peso. No entanto, isso não o impediu de ganhar.

Há muito que Daemen começou a planear 2024. Será novamente responsável pela equipa do Campeonato do Mundo de Resistência em nome da BWM. Mikhalchik também deverá estar presente. "O Campeonato Britânico de Superbike também seria certamente algo para ele", pensa o belga. "Mas lá é tudo muito diferente. Além disso, o EWC é a única série em que os pilotos podem ganhar alguma coisa. Os fabricantes estão menos envolvidos no IDM, entre outros, por isso tenho de distribuir a carga por vários ombros."

Outra sugestão da equipa enésima vez campeã vai no sentido dos testes dispendiosos durante a época, dos quais a equipa BMW realizou muito menos. "Não posso dizer exatamente como é que isso pode ser", pondera Daemen. "Mas talvez semelhante ao EWC ou ao Campeonato do Mundo de Superbike, onde temos de nos comprometer com uma pista de testes após o início da época ou onde só temos um determinado número de dias de testes. No IDM, podemos testar tanto quanto quisermos em cada pista. Há uma falta de equilíbrio. Simplesmente, tudo se tornou muito caro. Mesmo no IDM, não é melhor noutros países".

Daemen ainda não revelou exatamente qual será o alinhamento da equipa IDM 2024, mas não faltarão opções à equipa vencedora.