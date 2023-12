A Ilya Mikhalchik le gustaría tener dos títulos en 2024

"Parece que sí", fue la respuesta de Ilya Mikhalchik tras la temporada 2023 del IDM Superbike a la pregunta de si quiere afrontar otro año en el IDM. El piloto del equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW había estado luchando por un posible cuarto título del IDM hasta la última carrera, lo que le habría permitido igualar a su predecesor Markus Reiterberger. Sin embargo, aunque Mikhalchik había demostrado una gran moral y resistencia tras un inicio de temporada caracterizado por los problemas y las caídas, fue incapaz de enderezar el rumbo y tuvo que conformarse con el segundo puesto del campeonato por detrás de su rival Florian Alt.

El piloto de 27 años no ha enterrado en absoluto su sueño del Campeonato del Mundo de Superbikes, aunque ahora también celebra éxitos internacionales en carreras de resistencia. "Pero en este momento simplemente no hay interés por un ucraniano en el WorldSBK", es su sentencia. "Pero sé que tengo potencial y seguiré trabajando en ello. Estoy esperando mi oportunidad. Este año incluso habría tenido la oportunidad de hacer un test, pero mi contrato con BMW me impidió aprovecharla. Pero mi motivación es inquebrantable. El dinero es sólo una de esas cosas".

Desde el año pasado, Mikhalchik, que en realidad vive en Kiev, la capital ucraniana, se ha instalado en Polonia junto con su compañera Milena. "Y probablemente seguirá así hasta que algún día acabe la guerra", concluye con sobriedad. "Los vuelos desde Ucrania también deben volver a ser posibles". La boda también tendrá que esperar. Debe celebrarse en Ucrania con la familia y los amigos y, de todos modos, actualmente es difícil obtener los papeles necesarios desde lejos.

Para Mikhalchik, está claro que seguirá en el Campeonato del Mundo de Resistencia. "También he tenido ofertas para correr en el Campeonato Británico de Superbikes y en otras series", revela. "Pero la combinación del EWC y el IDM es ideal en mi situación. Todo el mundo conoce mi potencial y estoy muy motivado. El objetivo en el EWC es claramente el título".

Mikhalchik ya ha asumido la pérdida del título IDM 2023. "No tuve la oportunidad de probar la moto IDM allí de antemano y la diferencia con la BMW del EWC ya es muy grande, sólo el nombre es el mismo. Al final, el feeling con la moto tiene que ser el adecuado. Necesitas tiempo para adaptarte. También con los neumáticos. Utilizamos neumáticos Dunlop en el EWC y Pirelli en el IDM. Eso no me causa ningún estrés, pero podría ser mejor si pudiera probar en la pista en cuestión con antelación como otros".