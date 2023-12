Ilya Mikhalchik aimerait avoir deux titres en 2024

Ilya Mikhalchik a répondu à la question de savoir s'il souhaitait participer une nouvelle fois à l'IDM après la saison 2023 de l'IDM Superbike : "C'est tout à fait possible". Jusqu'à la dernière course, le pilote du team BCC-alpha-Van Zon-BMW s'était battu pour un possible quatrième titre IDM, ce qui lui aurait permis d'égaler son prédécesseur Markus Reiterberger. Mais bien que Mikhalchik ait fait preuve d'un moral d'acier et d'une bonne persévérance après un début de saison marqué par des problèmes et des chutes, il n'a pas réussi à renverser la vapeur pour le titre et a dû se contenter de la deuxième place du championnat derrière son adversaire Florian Alt.

Le jeune homme de 27 ans est loin d'avoir enterré son rêve de participer au championnat du monde de Superbike, même s'il connaît désormais des succès internationaux en Endurance. "Mais pour l'instant, il n'y a tout simplement aucun intérêt en WorldSBK pour un Ukrainien", juge-t-il. "Mais je sais que j'ai le potentiel et je vais continuer à travailler dessus. J'attends que l'occasion se présente. Cette année, il y aurait même eu une possibilité de test, mais mon contrat BMW m'a empêché d'en profiter. Mais ma motivation est intacte. L'argent, c'est une chose".

Depuis l'année dernière, Mikhalchik, qui est en fait domicilié à Kiev, la capitale ukrainienne, a planté sa tente en Pologne avec sa compagne Milena. "Et cela restera probablement ainsi jusqu'à ce que la guerre soit un jour terminée", conclut-il sobrement. "Il faut aussi que les vols depuis l'Ukraine soient à nouveau possibles". Le mariage devra lui aussi attendre. Car il doit avoir lieu en Ukraine avec la famille et les amis, et il est de toute façon difficile actuellement d'obtenir les papiers nécessaires à distance.

Pour Mikhalchik, il est décidé qu'il restera dans le championnat du monde d'endurance. "J'ai également eu des offres pour courir dans le championnat britannique de Superbike et dans d'autres séries", révèle-t-il. "Mais la combinaison de l'EWC et de l'IDM est idéale dans ma situation. Tout le monde connaît mon potentiel et j'ai une motivation au top. L'objectif en EWC est clairement le titre".

Mikhalchik a entre-temps digéré le titre IDM manqué en 2023. "Je n'ai pas eu l'occasion de tester la moto IDM et la différence avec la BMW EWC est déjà très grande, seul le nom est identique. A la fin, il faut simplement que le feeling avec la moto convienne. Il faut un peu de temps pour s'adapter à nouveau. Il en va de même pour les pneus. En EWC, nous utilisons des Dunlop, en IDM des Pirelli. Cela ne me stresse pas, mais je pourrais être meilleur si je pouvais, comme certains autres, faire des essais préalables sur le circuit concerné".