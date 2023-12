Ilya Mikhalchik vorrebbe due titoli nel 2024

"Sembra di sì", è stata la risposta di Ilya Mikhalchik dopo la stagione 2023 dell'IDM Superbike alla domanda se volesse affrontare un altro anno nell'IDM. Il pilota del team BCC-alpha-Van Zon-BMW ha lottato fino all'ultima gara per un possibile quarto titolo IDM, che gli avrebbe permesso di raggiungere il suo predecessore Markus Reiterberger. Tuttavia, nonostante Mikhalchik abbia dato prova di grande morale e resistenza dopo un inizio di stagione caratterizzato da problemi e cadute, non è riuscito a ribaltare la situazione e si è dovuto accontentare del secondo posto in campionato dietro al rivale Florian Alt.

Il 27enne non ha affatto abbandonato il sogno del campionato mondiale Superbike, anche se ora sta festeggiando il successo internazionale nelle gare di durata. "Ma al momento non c'è semplicemente interesse per un ucraino nel WorldSBK", è il suo giudizio. "Ma so di avere il potenziale e continuerò a lavorarci. Sto aspettando la mia opportunità. Ci sarebbe stata anche un'opportunità di test quest'anno, ma il mio contratto con la BMW mi ha impedito di coglierla. Ma la mia motivazione è immutata. Il denaro è solo una di queste cose".

Dall'anno scorso Mikhalchik, che in realtà vive nella capitale ucraina Kiev, si è accampato in Polonia insieme alla sua compagna Milena. "E probabilmente rimarrà così finché un giorno la guerra non sarà finita", conclude sobriamente. "Anche i voli dall'Ucraina devono essere di nuovo possibili". Anche il matrimonio dovrà aspettare. Dovrà svolgersi in Ucraina con parenti e amici e attualmente è difficile ottenere i documenti necessari da lontano.

Per Mikhalchik è scontato che rimarrà nel Campionato del Mondo Endurance. "Ho avuto anche offerte per correre nel Campionato britannico Superbike e in altre serie", rivela. "Ma la combinazione di EWC e IDM è ideale nella mia situazione. Tutti conoscono il mio potenziale e io sono molto motivato. L'obiettivo nell'EWC è chiaramente il titolo".

Mikhalchik ha fatto i conti con la mancata conquista del titolo IDM 2023. "Non ho avuto l'opportunità di provare la moto IDM in anticipo e la differenza con la BMW dell'EWC è già molto grande, solo il nome è lo stesso. Alla fine, il feeling con la moto deve essere giusto. Ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Anche per quanto riguarda i pneumatici. Usiamo pneumatici Dunlop nell'EWC e Pirelli nell'IDM. Questo non mi crea alcuno stress, ma potrei fare meglio se potessi provare in anticipo sulla pista in questione come altri".