Ilya Mikhalchik gostaria de ter dois títulos em 2024

Se tudo correr como planeado para o ucraniano, ele gostaria de lutar pelo título no IDM Superbike e no Campeonato Mundial de Resistência em 2024. Só que a guerra está a dificultar os seus planos de casamento.

"Parece que sim", foi a resposta de Ilya Mikhalchik após a temporada de 2023 da IDM Superbike à questão de saber se ele quer enfrentar mais um ano na IDM. O piloto da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW esteve a lutar por um possível quarto título IDM até à última corrida, o que o teria feito igualar o seu antecessor Markus Reiterberger. No entanto, apesar de Mikhalchik ter mostrado grande moral e resistência após um início de época marcado por problemas e quedas, não conseguiu inverter a maré e teve de se contentar com o segundo lugar no campeonato, atrás do seu rival Florian Alt.

O piloto de 27 anos não enterrou de forma alguma o seu sonho do Campeonato do Mundo de Superbike, embora esteja agora também a celebrar o sucesso internacional nas corridas de resistência. "Mas, de momento, não há qualquer interesse num ucraniano no WorldSBK", considera. "Mas eu sei que tenho potencial e vou continuar a trabalhar nele. Estou à espera da minha oportunidade. Teria até havido uma oportunidade de teste este ano, mas o meu contrato com a BMW impediu-me de a aproveitar. Mas a minha motivação é inabalável. O dinheiro é apenas uma dessas coisas".

Desde o ano passado, Mikhalchik, que vive na capital ucraniana de Kiev, instalou-se na Polónia com a sua companheira Milena. "E provavelmente vai continuar assim até que a guerra acabe um dia", conclui com sobriedade. "Os voos da Ucrânia também devem voltar a ser possíveis." O casamento também vai ter de esperar. Deverá ter lugar na Ucrânia, com a família e os amigos, e atualmente é difícil obter os documentos necessários à distância.

Para Mikhalchik, é uma conclusão precipitada que ele permanecerá no Campeonato Mundial de Endurance. "Também tive ofertas para correr no Campeonato Britânico de Superbike e noutras séries", revela. "Mas a combinação do EWC e do IDM é ideal para a minha situação. Toda a gente conhece o meu potencial e tenho a melhor motivação. O objetivo no EWC é claramente o título."

Mikhalchik já se conformou com o facto de ter perdido o título da IDM de 2023. "Não tive a oportunidade de testar a mota IDM antes e a diferença para a BMW do EWC é muito grande, apenas o nome é o mesmo. No final, a sensação com a mota tem de ser a correcta. É preciso algum tempo para nos adaptarmos. E também com os pneus. Usamos pneus Dunlop no EWC e Pirelli no IDM. Isso não me causa qualquer stress, mas poderia ser melhor se pudesse testar na pista em questão com antecedência, como alguns outros."