IDM Superbike- Les signes sont là pour défendre le titre

Le patron de l'équipe Jens Holzhauer et son pilote Florian Alt n'avaient un contrat que pour l'année 2023. Mais après avoir remporté ensemble l'IDM Superbike, tous les signes indiquent que le titre sera défendu en 2024. "Il n'a jamais été question de changer", assure le patron de HRP Holzhauer. Alt n'a rejoint l'équipe HRP et donc le constructeur Honda que cette saison, après des années passées pour le compte de BMW. La saison dernière, l'équipe avait remporté le titre du premier coup.

"Nous planifions déjà pour l'année prochaine", avait déjà annoncé Holzhauer lors de la finale à Hockenheim. Alt va également prolonger son engagement dans le championnat du monde d'endurance, où il court depuis des années avec succès pour l'équipe Viltais, qui est également passée à Honda cette année. Jens Holzhauer a entre-temps mis de côté son regard critique sur la double charge de travail de son protégé IDM. "Il n'arrête certainement pas avec l'EWC", dit Holzhauer, "mais je ne considère plus le risque de blessure comme un problème".

L'une des clés du succès d'Alt pour la saison 2023 de l'IDM Superbike a également été l'abondance de kilomètres d'essai avec la Fireblade, nouvelle pour lui. "On ne peut pas tester chaque circuit avant les courses IDM", explique Holzhauer. "Selon l'organisateur, on n'a pas beaucoup l'occasion de rouler et il est souvent difficile de trouver une piste libre".

Il n'y aura probablement pas de coéquipier pour Alt en 2024. "Nous ne sommes pas une équipe pour deux pilotes", précise Holzhauer. Il gère à Wittenberge, en plus de sa distribution Honda, un département de course correspondant qui, en plus des affaires courantes, travaille de manière autonome avec sa propre équipe. "Je suis heureux de pouvoir réunir une bonne équipe pour un pilote. Et avec la préparation pour deux personnes de haut niveau en IDM, les affaires courantes seraient trop courtes dans mon entreprise. Je suis également très satisfait d'un pilote".