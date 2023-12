IDM Superbike: i segnali indicano la difesa del titolo

Il boss del team Jens Holzhauer e il suo pilota Florian Alt avevano un contratto solo per il 2023, ma dopo aver vinto insieme l'IDM Superbike, tutti gli indizi portano a difendere il titolo nel 2024. "Un cambiamento non è mai stato un problema", assicura il boss di HRP Holzhauer. Alt è passato al team HRP solo questa stagione, dopo anni trascorsi con BMW e quindi anche con il costruttore Honda. La scorsa stagione il team ha vinto il titolo al primo tentativo.

"Stiamo già pianificando il prossimo anno", aveva annunciato Holzhauer in occasione della finale di Hockenheim. Alt estenderà anche il suo impegno nel Campionato del Mondo Endurance, dove ha corso con successo per il Team Viltais, che quest'anno è passato anch'esso alla Honda. Jens Holzhauer ha ora abbandonato la sua visione critica del doppio onere che grava sul suo pupillo IDM. "Sicuramente non si fermerà con l'EWC", dice Holzhauer, "ma non vedo più il rischio di infortuni come un problema".

La chiave del successo di Alt nella stagione 2023 dell'IDM Superbike è stata anche l'abbondanza di chilometri di prova con la Fireblade, che è nuova per lui. "Non è possibile effettuare test su tutte le piste prima delle gare IDM", spiega Holzhauer. "A seconda dell'organizzatore, non si riesce a girare molto e spesso è difficile trovare una pista libera".

È improbabile che Alt abbia un compagno di squadra nel 2024. "Non siamo una squadra per due piloti", chiarisce Holzhauer. Oltre alla sua organizzazione di vendita Honda, gestisce anche un corrispondente reparto corse a Wittenberge, che lavora in modo indipendente con un proprio equipaggio accanto all'attività quotidiana. "Sono felice di poter mettere insieme una buona squadra per un solo pilota. E con la preparazione di due corridori di punta nell'IDM, l'attività quotidiana sarebbe trascurata nella mia azienda. Sono molto contento anche con un solo corridore".