IDM Superbike - sinais apontam para a defesa do título

O chefe de equipa Jens Holzhauer e o seu piloto Florian Alt só tinham um contrato para 2023, mas depois de vencerem juntos o IDM Superbike, todos os sinais apontam para a defesa do título em 2024. "Uma mudança nunca foi um problema", garante Holzhauer, chefe da HRP. Alt só mudou para a equipa HRP esta época, depois de anos com a BMW e, consequentemente, também para o fabricante Honda. A equipa ganhou o título na primeira tentativa na época passada.

"Já estamos a planear o próximo ano", anunciou Holzhauer no final do campeonato em Hockenheim. Alt também vai alargar a sua participação no Campeonato do Mundo de Resistência, onde tem corrido com sucesso pela Team Viltais, que também mudou para a Honda este ano. Jens Holzhauer já deixou de lado a sua visão crítica sobre a dupla carga do seu protegido IDM. "Ele certamente não vai parar com o EWC", diz Holzhauer, "mas já não vejo o risco de lesões como um problema".

Uma chave para o sucesso de Alt na temporada de 2023 da IDM Superbike foi também a abundância de quilómetros de teste com a Fireblade, que é nova para ele. "Não é possível testar em todas as pistas antes das corridas IDM", explica Holzhauer. "Dependendo do organizador, não se pode andar muito e muitas vezes é difícil encontrar uma pista limpa."

É pouco provável que Alt tenha um companheiro de equipa em 2024. "Não somos uma equipa para dois pilotos", esclarece Holzhauer. Para além da sua organização de vendas da Honda, também gere um departamento de corridas correspondente em Wittenberge, que trabalha de forma independente com a sua própria equipa, a par da atividade diária. "Estou satisfeito por poder formar uma boa equipa para um piloto. E com a preparação de dois pilotos de topo no IDM, a atividade diária seria negligenciada na minha empresa. Também estou muito satisfeito com um só piloto".