Les superbikers de l'IDM attendent le mode grille 2024

Comme avant chaque saison, on attend avec impatience les changements pour l'année à venir. Selon Normann Broy, manager de la série IDM, il y aura de petites adaptations techniques dans l'IDM Superbike, mais aucune action majeure n'est prévue. Il est toutefois prévu de modifier le mode de qualification et de mise en place de la grille de départ. Diverses propositions circulent déjà depuis l'été dernier dans le paddock.

Même si la procédure de grille inversée a joué en faveur de l'actuel champion IDM Superbike Florian Alt lors de la dernière course, qui a pu partir en pole position lors de la deuxième course décisive après avoir terminé 4e de la première, celui-ci s'est toujours clairement prononcé contre l'inversion de l'ordre de départ pour la deuxième course.

Le triple champion et vice-champion de cette année, Ilya Mikhalchik, s'est lui aussi clairement positionné. "Au début, la grille inversée était peut-être intéressante", analyse-t-il, "aussi pour faire la promotion de la série et attirer plus de gens sur le circuit et pour qu'ils puissent voir quelque chose. Mais maintenant, à mon avis, cet effet ne fonctionne plus".

Lors d'une réunion des pilotes au week-end de l'IDM au Schleizer Dreieck, des propositions ont été mises sur la table. "Je pense que ce serait bien", explique Mikhalchik, "que les temps au tour de la course 1 déterminent la grille de départ de la course 2. Ainsi, le pilote ayant réalisé le meilleur tour lors de la première course se retrouverait en pole position. Même s'il n'a terminé qu'en quatrième position ou presque à l'arrivée. Je trouve cette variante intéressante et aussi plus réaliste".

"Si, comme jusqu'à présent, les trois premiers de la course 1 ne partent que de la troisième ligne dans la deuxième course, ce n'est franchement pas génial", juge Mikhalchik. "Sur certains circuits, je pense même que c'est dangereux, car certains ne le contrôlent pas vraiment dans le premier tour. Si je pars de la neuvième place, je suis sûr de finir dans le top trois. De plus, les temps en tête sont devenus beaucoup plus serrés, donc les bagarres aussi".