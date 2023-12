I Superbikers IDM aspettano la modalità griglia 2024

La griglia inversa è stata abolita. Secondo il promotore dell'IDM, si sta elaborando una nuova procedura per le qualifiche e la griglia di partenza. Tuttavia, nessuno sa ancora come sarà la procedura nella prossima stagione.

Come ogni stagione, tutti attendono con impazienza i cambiamenti per il prossimo anno. Secondo il responsabile della serie IDM, Normann Broy, ci saranno piccoli aggiustamenti tecnici nella Superbike IDM, ma non sono previsti cambiamenti sostanziali. Tuttavia, è prevista una modifica delle modalità di qualificazione e della posizione in griglia. Varie proposte sono circolate nel paddock fin dall'estate scorsa.

Anche se la procedura di griglia invertita ha fatto il gioco dell'attuale campione IDM Superbike Florian Alt all'ultima gara - gli è stato permesso di partire dalla pole position nella seconda e decisiva gara dopo aver concluso quarta in Gara 1 - egli si era sempre espresso chiaramente contro l'ordine di griglia invertito per la seconda gara.

Anche il tre volte campione e secondo classificato di quest'anno, Ilya Mikhalchik, si è espresso chiaramente. "All'inizio la griglia invertita era forse abbastanza interessante", analizza, "anche per promuovere la serie e attirare più persone in pista in modo che potessero vedere qualcosa. Ma ora, secondo me, questo effetto non funziona più".

Le proposte sono state avanzate nel corso di una riunione di piloti durante il weekend IDM allo Schleizer Dreieck. "Penso che sarebbe bello", ha detto Mikhalchik, "se i tempi sul giro di Gara 1 determinassero la griglia di partenza di Gara 2. Questo porterebbe il pilota in pole position. In questo modo il pilota in pole position sarebbe quello che ha fatto il giro più veloce nella prima gara. Anche se alla bandiera a scacchi si fosse classificato solo quarto o giù di lì. Trovo questa variante interessante e anche più realistica".

"Se i primi tre classificati di gara 1 partono solo dalla terza fila nella seconda gara, come accadeva in precedenza, non è poi così bello, a dire il vero", giudica Mikhalchik. "Penso addirittura che sia pericoloso su alcune piste, perché alcuni piloti non hanno il controllo della situazione al primo giro. Se parto dal 9° posto, sono sicuro che sarò tra i primi tre. Inoltre, i tempi in testa sono diventati molto più stretti, quindi anche le battaglie sono diventate più ravvicinate".