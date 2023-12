Superbikers IDM esperam pelo modo de grelha 2024

A grelha invertida foi abolida. De acordo com o promotor do IDM, está a ser elaborado um novo procedimento para a qualificação e a grelha de partida. No entanto, ninguém sabe ainda como será o procedimento na próxima época.

Como em todas as épocas, todos aguardam ansiosamente as alterações para o próximo ano. De acordo com o Diretor da Série IDM, Normann Broy, haverá pequenos ajustes técnicos na IDM Superbike, mas não estão previstas grandes alterações. No entanto, há planos para alterar o modo de qualificação e a posição na grelha. Várias propostas têm circulado pelo paddock desde o verão passado.

Apesar de o procedimento de inversão da grelha ter favorecido o atual campeão da IDM Superbike, Florian Alt, na última corrida - foi-lhe permitido partir da pole position na segunda e decisiva corrida, depois de ter terminado em quarto lugar na Corrida 1 - ele sempre se manifestou claramente contra a ordem invertida da grelha para a segunda corrida.

O tricampeão e segundo classificado deste ano, Ilya Mikhalchik, também se posicionou claramente. "No início, a grelha invertida era talvez bastante interessante", analisa, "também para promover a série e atrair mais pessoas para a pista, para que pudessem ver alguma coisa. Mas agora, na minha opinião, este efeito já não funciona".

As sugestões foram apresentadas numa reunião de pilotos no fim de semana da IDM no Schleizer Dreieck. "Acho que seria bom", disse Mikhalchik, "se os tempos de volta da Corrida 1 determinassem a grelha de partida para a Corrida 2. Isso colocaria na pole position o piloto que tivesse efectuado a volta mais rápida na primeira corrida. Mesmo que só terminasse em quarto lugar na bandeira axadrezada. Acho esta variante interessante e também mais realista".

"Se os três primeiros da primeira corrida partirem apenas da terceira fila na segunda corrida, como acontecia anteriormente, isso não é muito bom, para ser honesto", julga Mikhalchik. "Penso até que é perigoso em algumas pistas, porque alguns pilotos não têm o controlo na primeira volta. Se arrancar do 9º lugar, estou certo de que ficarei entre os três primeiros. Além disso, os tempos na frente tornaram-se muito mais apertados, pelo que as batalhas também se tornaram mais renhidas."