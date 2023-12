IDM Navidad 2023: Los Superbikers

Pregunta 1: Por Navidad, te gustaría probar la moto que elijas. ¿Qué moto te gustaría probar?



Pregunta 2: Tienes una cita para conocer a un deportista. ¿A quién quieres conocer?



Pregunta 3: Tienes tres deseos para el año 2024, ¿cuáles serían?

1. Florian Alt (D/Honda) 221 puntos

1. Preferiblemente una moto de MotoGP.

2. Me encantaría volver a encontrarme con Schumi, aunque probablemente no sea factible en este momento. Él es absolutamente único para mí.

3. Además de salud, lo siguiente: Paz mundial, temporada top, GTA6 ;)

2 Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 puntos

1. pregunta muy sencilla, definitivamente es una moto WorldSBK, realmente me gustaría probar con todos los chicos WorldSBK, y espero que suceda algún día :)

2 Me da igual, no tengo ningún ídolo ni nadie especial. Por cierto, conozco a muchos atletas fuertes de diferentes deportes durante los entrenamientos de invierno, así que estoy bastante relajado al respecto.

3. Paz mundial, salud para todos y buen humor para todos, pase lo que pase a tu alrededor.

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 puntos

1. Sería genial si alguna vez tuviera la oportunidad de pilotar la BMW del Mundial de SBK, o si BMW me diera la oportunidad de pilotar una Superbike del Campeonato del Mundo. Sólo en una prueba, no tiene por qué ser una carrera. Pero eso sería un sueño absoluto.

2) Definitivamente me gustaría pasar un día montando en moto cross con Jed Lawrence.

3) En realidad no necesito tres deseos, sólo necesito uno. Que mis objetivos y sueños para 2024 se hagan realidad.

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 puntos

1. Tiene que ser una de las motos de 500cc de 2 tiempos de MotoGP. Creo que sería interesante.

2. Niki Lauda.

3. Quiero ser rápido y seguro y tener buen aspecto haciéndolo ;).

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 puntos

1. Me gustaría pilotar una MotoGP actual. No me importa cuál.

2º Aquí no elijo a nadie del mundo del motor. Como actualmente me gusta jugar al tenis, quizás con nuestro número 1 alemán Alexander Zverev.

3) Salud, felicidad y paz. Eso siempre viene bien.

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 puntos

Las respuestas no serían difíciles si se me ocurriera algo, pero no tengo ninguna idea, lo siento. La próxima vez, con preguntas que me vayan mejor, lo intentaré de nuevo ;).

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 puntos

1) Me llevaría una BMW del Mundial de Superbike, por supuesto. Sería emocionante conocer las diferencias con una moto IDM.

2) Me gustaría ir en bici con Aleix Espargaró.

3) Me gustaría pasar más tiempo en el podio, superar la temporada sin lesiones y simplemente divertirme mucho.

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 puntos

1º Ducati GP23

2 Me gustaría conocer a Peter Sagan, ciclista de carreras.

3. Salud. Vivir grandes momentos con la familia y los amigos. 4. Realizar una muy buena temporada de automovilismo para mí.

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 puntos

1) Elegiría la Honda NSR 500 de Valentino Rossi de 2001. Es simplemente una moto impresionante y no se puede comparar con las motos de hoy en día.

2) Si tuviera que ser un deportista vivo, sería Dirk Nowitzki. Si no, sin duda Kobe Bryant. Creo que se podría aprender mucho de él en cuanto a ética de trabajo y mentalidad.

3) No puedo revelarlo o los deseos no se harán realidad. ¡Soy supersticioso!

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 puntos

1. Mi gran sueño sería probar una KTM de MotoGP. Es una locura verlas en directo o por televisión, así que la oportunidad de dar unas vueltas sería increíble.

2) Me encantaría conocer a Jack Miller y charlar con él, me gusta mucho su carácter.

3) Estar en la lucha por el campeonato IDM, ganar carreras, tener menos estrés y más diversión.

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 puntos

1º Me gustaría probar una Ducati. Ya la probé una vez, pero me gustaría volver a hacerlo. Porque me gusta la moto.

2º Estaría bien conocer a algunos pilotos de MotoGP. Pero esperemos a ver, quizá conozca a alguno el año que viene.

3) Me gustaría ganar algunas carreras. Por supuesto, también me gustaría luchar por el título de IDM. Espero volver al IDM el año que viene.

Marc Moser/D

1º Definitivamente una Ducati actual de MotoGP. Debe ser increíble pilotar una moto así.

2. Walter Röhrl, es una leyenda y sus dichos definitivamente proporcionan un buen entretenimiento.

3. Éxito profesional y deportivo, campeón de Alemania y un contrato de MotoGP para 2025 ;).

Sandro Wagner/D

1) Me gustaría pilotar una MotoGP, preferiblemente una Ducati, pero sería feliz con cualquier otra moto.

2) Probablemente no soy el único, pero me gustaría conocer a Valentino Rossi, creo que sería interesante.

3) ¡Mantenerme sano! 2. montar mucho en moto. 3. divertirme todo lo posible.

Marco Fetz/D

1. Mientras tanto, me gustaría mucho pilotar una Ducati en MotoGP. Creo que es lo máximo en este momento.

2. Sin duda, Marc Márquez. Me encantaría entrenar con él, tanto en la moto como en el gimnasio. El tío es brutal, creo que aún se puede aprender mucho de él.

3. Ante todo, mantenerme sano y, preferiblemente, tener el menor número posible de caídas y lesiones. Luego me gustaría terminar mi título de técnico en ingeniería mecánica con una buena nota o un buen resultado al final. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, quiero volver a competir en el IDM Superbike.

Jan Mohr/A

1) Me encantaría saber cómo se pilota una MotoGP. No importa cuál.

2 Charles Oliveira (MMA)

3 Me estaría anticipando demasiado si entrara en detalles... Así que diré: salud, velocidad y éxito.

Martin Vugrinec/CRO

1) Me gustaría probar una moto de MotoGP, sólo para ver qué se siente. No importa el fabricante.

2) Probablemente pilotaría con Marc Márquez. Me interesa ver cómo afronta las dificultades que ha atravesado en los últimos años después de dominar MotoGP.

3) ¡Mi primer deseo sería la FELICIDAD! No he tenido mucha en los últimos años. El segundo sería buen tiempo y paz en el mundo.