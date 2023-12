IDM Noël 2023 : Les superbikers

Une fois par an, c'est le concert des vœux chez SPEEDWEEK.com. Florian Alt, Ilya Mikhalchik, Patrick Hobelsberger et consorts révèlent ce qui devrait se trouver sous leur sapin en matière de Noël.

Question 1 : Pour Noël, tu peux demander à essayer la moto de ton choix. Quelle moto aimerais-tu essayer ?



Question 2 : Tu reçois en cadeau une date pour un meet&greet avec un sportif. Qui veux-tu rencontrer ?



Question 3 : Tu as trois souhaits pour l'année 2024 - qu'est-ce que ce sera ?

1. Florian Alt (D/Honda) 221 points

1. une moto de MotoGP.

2. j'aimerais rencontrer à nouveau Schumi, même si cela n'est probablement pas réalisable actuellement. Il est pour moi absolument unique.

3. en plus de la santé, les choses suivantes : Paix dans le monde, Top Saison, GTA6 ;)

2. Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 points

1. question très simple, c'est de toute façon une moto WolrdSBK, j'aimerais vraiment faire des essais avec tous les gars du WorldSBK, et j'espère que ça arrivera un jour :)

2) Je m'en fiche, je n'ai pas d'idole ou de personne en particulier. D'ailleurs, je rencontre beaucoup d'athlètes forts dans différents sports lors de mes entraînements d'hiver, donc je suis assez serein à ce sujet.

3. la paix dans le monde, la santé pour tous et la bonne humeur pour tous, quoi qu'il se passe autour de soi.

3. Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 points

1) Ce serait cool si j'avais l'occasion de piloter la BMW World SBK, ou si BMW me donnait l'occasion de piloter une telle superbike de championnat du monde. Simplement lors d'un test, ce n'est pas forcément une course. Mais ce serait un rêve absolu.

2) Je voudrais en tout cas passer une journée à faire du motocross avec Jed Lawrence.

3. je n'ai pas vraiment besoin de trois souhaits, mais d'un seul. Que mes objectifs et mes rêves pour 2024 se réalisent.

4. Hannes Soomer (EST/Honda) 185 points

1. il faut que ce soit une des 500cc 2 temps MotoGP. Je pense que ce serait intéressant.

2. Niki Lauda.

3. je veux être rapide et sûr, tout en ayant une belle allure ;).

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 points

1. j'aimerais bien piloter une MotoGP actuelle. Peu importe laquelle.

2. je ne prends personne dans le domaine du sport automobile. Comme j'aime jouer au tennis de temps en temps, peut-être avec notre numéro 1 allemand Alexander Zverev.

3. santé, bonheur et paix. On peut toujours en avoir besoin.

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 points

Répondre ne serait pas difficile si j'avais une idée à ce sujet, mais je n'ai pas d'idées, désolé. La prochaine fois, avec des questions qui me correspondent mieux, je ferai un effort ;).

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 points

1) Je prendrais une BMW de la World Superbike, c'est évident. Ce serait passionnant de connaître les différences avec une moto IDM.

2) J'aimerais bien faire du vélo avec Aleix Espargaro.

3) J'aimerais passer plus de temps sur le podium, traverser la saison sans me blesser et prendre beaucoup de plaisir.

9e Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 points

1. Ducati GP23

2. j'aimerais rencontrer Peter Sagan, cycliste de course.

3. être en bonne santé. Vivre des moments formidables avec ma famille et mes amis. Livrer une saison de sport automobile que je considère comme très bonne.

11. Max Schmidt (D/BMW) 83 points

1. je choisirais la Honda NSR 500 de Valentino Rossi de 2001. C'est une moto tout simplement époustouflante, qui n'a rien à voir avec les motos d'aujourd'hui.

2) S'il fallait choisir un sportif encore en vie, ce serait Dirk Nowitzki. Sinon, sans aucun doute Kobe Bryant. Je pense qu'on aurait pu apprendre beaucoup de lui en termes d'attitude au travail et de mentalité.

3) Je ne peux pas le révéler sinon les vœux ne se réaliseront pas. Je suis superstitieux !

12. Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 points

1) Mon grand rêve serait de faire un test sur une moto KTM MotoGP. C'est fou de les voir en direct ou à la télévision, alors une chance de faire quelques tours serait incroyable.

2) J'aimerais rencontrer Jack Miller et discuter avec lui, j'aime beaucoup son caractère.

3. être présent dans la lutte pour le championnat IDM, gagner des courses, avoir moins de stress et plus de plaisir.

13. Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 points

1. j'aimerais bien essayer une Ducati. J'ai déjà essayé une fois, mais j'aimerais le refaire. Car j'aime bien cette moto.

2) Rencontrer des pilotes de MotoGP, ce serait bien. Mais attendons de voir, peut-être que j'en rencontrerai l'année prochaine.

3) J'aimerais bien gagner quelques courses. Bien sûr, j'aimerais aussi me battre pour le titre IDM. J'espère que je serai de retour en IDM l'année prochaine.

Marc Moser/D

1) Définitivement une Ducati MotoGP actuelle. Ce doit être une folie de piloter une telle moto.

2. Walter Röhrl, c'est une légende et ses phrases sont définitivement un bon divertissement.

3. succès professionnel et sportif, champion d'Allemagne et un contrat MotoGP pour 2025 ;).

Sandro Wagner/D

1) J'aimerais bien piloter une moto MotoGP, de préférence une Ducati, mais je serais aussi content avec n'importe quelle autre.

2. je ne suis probablement pas le seul, mais j'aimerais rencontrer Valentino Rossi, je pense que ce serait intéressant.

3. rester en bonne santé ! 2. faire beaucoup de moto. 3. prendre le plus de plaisir possible.

Marco Fetz/D

1. entre-temps, je serais vraiment tenté par une Ducati de MotoGP. Je pense que c'est actuellement le nec plus ultra.

2) Définitivement Marc Marquez. J'aimerais bien m'entraîner avec lui, aussi bien sur la moto qu'en salle de sport. Ce type est tout simplement brutal, je pense que l'on peut encore beaucoup apprendre de lui.

3) En premier lieu, rester en bonne santé et de préférence avec le moins de chutes et de blessures possible. Ensuite, j'aimerais obtenir mon diplôme de technicien en génie mécanique avec une bonne note ou une bonne performance à la fin ! Et pour finir, j'aimerais bien sûr participer à nouveau à l'IDM Superbike.

Jan Mohr/A

1) J'aimerais beaucoup savoir comment se comporte une moto de MotoGP. N'importe laquelle.

2. Charles Oliveira (MMA)

3) Je m'avancerais beaucoup trop si j'en parlais exactement... Alors je dis : santé, vitesse et succès.

Martin Vugrinec/CRO

1) J'aimerais bien essayer une moto MotoGP, simplement pour voir quelles sont les sensations. Peu importe le constructeur.

2) Je roulerais probablement avec Marc Marquez. Cela m'intéresse de voir comment il gère les luttes qu'il a traversées ces dernières années après avoir dominé le MotoGP.

3) Mon premier vœu serait d'avoir de la chance ! Je n'en ai pas eu beaucoup ces dernières années. Le deuxième serait le beau temps et la paix dans le monde.