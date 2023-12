IDM Natale 2023: I Superbikers

Domanda 1: Per Natale potete desiderare di fare un giro di prova su una moto di vostra scelta. Quale moto vorresti provare?



Domanda 2: Avete un appuntamento per un incontro con uno sportivo. Chi volete incontrare?



Domanda 3: Avete tre desideri per l'anno 2024: quali sarebbero?

1. Florian Alt (D/Honda) 221 punti

1. preferibilmente una moto da MotoGP.

2. Mi piacerebbe incontrare di nuovo Schumi, anche se probabilmente al momento non è possibile. Per me è assolutamente unico.

3. oltre alla salute, i seguenti: Pace nel mondo, stagione al top, GTA6 ;)

2 Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 punti

1. domanda molto semplice, è sicuramente una moto WorldSBK, mi piacerebbe molto provare con tutti i ragazzi del WorldSBK, e spero che un giorno accada :)

2 Non mi interessa, non ho idoli o persone speciali. Tra l'altro, durante gli allenamenti invernali incontro molti atleti forti in diversi sport, quindi sono abbastanza tranquillo.

3. La pace nel mondo, la salute per tutti e il buon umore per tutti, indipendentemente da ciò che accade intorno a te.

3° Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 punti

1. sarebbe bello se avessi la possibilità di guidare la BMW del Mondiale SBK, o se BMW mi desse l'opportunità di guidare una Superbike del Campionato del Mondo. Solo in occasione di un test, non deve essere per forza una gara. Ma sarebbe un sogno assoluto.

2) Vorrei assolutamente passare una giornata in moto cross con Jed Lawrence.

3) Non mi servono tre desideri, me ne basta uno. Che i miei obiettivi e sogni per il 2024 si realizzino.

4° Hannes Soomer (EST/Honda) 185 punti

1. Deve essere una delle moto MotoGP a 2 tempi da 500 cc. Penso che sarebbe interessante.

2. Niki Lauda.

3. Voglio essere veloce e sicuro e avere un bell'aspetto nel farlo ;).

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 punti

1. Vorrei guidare una MotoGP attuale. Non mi interessa quale.

2) Non sto scegliendo nessuno del settore motoristico. Al momento mi piace giocare a tennis, magari con il nostro numero 1 tedesco Alexander Zverev.

3) Salute, felicità e pace. Si può sempre usare.

6. Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 punti

Le risposte non sarebbero difficili se mi venisse in mente qualcosa, ma non ho idee, mi dispiace. La prossima volta, con domande più adatte a me, ci riproverò ;).

8. Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 punti

1) Prenderei una BMW del Mondiale Superbike, ovviamente. Sarebbe emozionante conoscere le differenze con una moto IDM.

2) Mi piacerebbe andare in bicicletta con Aleix Espargaro.

3) Vorrei salire più spesso sul podio, superare la stagione senza infortuni e semplicemente divertirmi molto.

9° Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 punti

1° Ducati GP23

2 Vorrei conoscere Peter Sagan, ciclista da corsa.

3. La salute. Vivere grandi momenti con la famiglia e gli amici. Realizzare una stagione motoristica molto buona per me.

11° Max Schmidt (D/BMW) 83 punti

1) Sceglierei la Honda NSR 500 di Valentino Rossi del 2001. È semplicemente una moto mozzafiato e non può essere paragonata alle moto di oggi.

2) Se dovesse essere uno sportivo vivente, sarebbe Dirk Nowitzki. Altrimenti sicuramente Kobe Bryant. Credo che si possa imparare molto da lui in termini di etica del lavoro e mentalità.

3) Non posso svelarlo o i desideri non si avvereranno. Sono superstizioso!

12° Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 punti

1) Il mio grande sogno sarebbe quello di provare una moto KTM MotoGP. È pazzesco vederle dal vivo o in TV, quindi avere la possibilità di fare qualche giro sarebbe incredibile.

2) Mi piacerebbe incontrare Jack Miller e fare due chiacchiere con lui, mi piace molto il suo carattere.

3) Essere in lotta per il campionato IDM, vincere le gare, avere meno stress e più divertimento.

13° Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 punti

1. Mi piacerebbe provare una Ducati. L'ho già provata una volta, ma mi piacerebbe farlo di nuovo. Perché mi piace la moto.

2. incontrare qualche pilota della MotoGP sarebbe bello. Ma aspettiamo e vediamo, forse ne incontrerò qualcuno l'anno prossimo.

3) Mi piacerebbe vincere qualche gara. Naturalmente, mi piacerebbe anche lottare per il titolo IDM. Spero di tornare nell'IDM l'anno prossimo.

Marc Moser/D

1° Sicuramente una Ducati attuale della MotoGP. Deve essere fantastico guidare una moto del genere.

2. Walter Röhrl, è una leggenda e i suoi modi di dire offrono sicuramente un buon intrattenimento.

3. Successo professionale e sportivo, campione tedesco e un contratto MotoGP per il 2025 ;).

Sandro Wagner/D

1) Mi piacerebbe guidare una MotoGP, preferibilmente una Ducati, ma sarei felice con qualsiasi altra moto.

2) Probabilmente non sono l'unico, ma mi piacerebbe incontrare Valentino Rossi, credo che sarebbe interessante.

3. stare in salute! 2. guidare molto la mia moto. 3. divertirmi il più possibile.

Marco Fetz/D

1. nel frattempo, mi piacerebbe molto guidare una Ducati in MotoGP. Credo che al momento sia il massimo.

2 Sicuramente Marc Marquez. Mi piacerebbe allenarmi con lui, sia in moto che in palestra. Il ragazzo è semplicemente brutale, credo che si possa ancora imparare molto da lui.

3. Prima di tutto, rimanere in salute e preferibilmente avere il minor numero possibile di cadute e infortuni. Poi vorrei completare la mia qualifica di tecnico di ingegneria meccanica con un buon voto o una buona prestazione alla fine! E infine, ma non per questo meno importante, voglio gareggiare di nuovo nella IDM Superbike.

Jan Mohr/A

1) Mi piacerebbe sapere come si guida una moto da MotoGP. Non importa quale.

2 Charles Oliveira (MMA)

3 Anticiperei troppo se entrassi nei dettagli... Quindi dirò: salute, velocità e successo.

Martin Vugrinec/CRO

1) Mi piacerebbe provare una moto da MotoGP, solo per vedere come ci si sente. Non importa quale sia il costruttore.

2) Probabilmente vorrei correre con Marc Marquez. Mi interessa vedere come affronta le difficoltà che ha avuto negli ultimi anni dopo aver dominato la MotoGP.

3) Il mio primo desiderio sarebbe la FELICITÀ! Non ne ho avuta molta negli ultimi anni. Il secondo sarebbe il bel tempo e la pace nel mondo.