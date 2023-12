Natal IDM 2023: Os Superbikers

Pergunta 1: No Natal, podes desejar um test ride na mota da tua escolha. Que mota gostarias de experimentar?



Questão 2: Foi-lhe marcada uma reunião com um desportista. Com quem queres encontrar-te?



Pergunta 3: Tens três desejos para o ano 2024 - quais seriam?

1. Florian Alt (D/Honda) 221 pontos

1. de preferência uma mota de MotoGP.

2. adoraria voltar a encontrar o Schumi, mesmo que isso não seja possível neste momento. Ele é absolutamente único para mim.

3. para além da saúde, o seguinte: Paz mundial, época de topo, GTA6 ;)

2 Ilya Mikhalchik (UKR/BMW) 196 pontos

1. pergunta muito simples, é definitivamente uma mota do WorldSBK, gostaria muito de testar com todos os pilotos do WorldSBK e espero que isso aconteça um dia :)

2 Não me interessa, não tenho nenhum ídolo nem ninguém especial. A propósito, conheço muitos atletas fortes de diferentes desportos durante os treinos de inverno, por isso estou bastante descontraído.

3. Paz mundial, saúde para todos e boa disposição para todos, independentemente do que se passa à nossa volta.

3º Patrick Hobelsberger (D/BMW) 191 pontos

1. Seria fixe se alguma vez tivesse a oportunidade de correr no Mundial de SBK BMW, ou se a BMW me desse a oportunidade de correr numa Superbike do Campeonato do Mundo. Só num teste, não tem de ser uma corrida. Mas isso seria um sonho absoluto.

2) Gostaria definitivamente de passar um dia a andar de moto cross com o Jed Lawrence.

3) Não preciso de três desejos, só preciso de um. Que os meus objectivos e sonhos para 2024 se tornem realidade.

4º Hannes Soomer (EST/Honda) 185 pontos

1. Tem de ser uma das motas de 500cc a 2 tempos do MotoGP. Acho que seria interessante.

2. Niki Lauda.

3. quero ser rápido e seguro e ter bom aspeto ao fazê-lo ;).

5. Toni Finsterbusch (D/BMW) 171 pontos

1º Gostaria de correr numa MotoGP atual. Não me interessa qual.

2) Não estou a escolher ninguém do sector dos desportos motorizados. Como atualmente gosto de jogar ténis, talvez com o nosso número 1 alemão Alexander Zverev.

3) Saúde, felicidade e paz. Isso dá sempre jeito.

6) Philipp Steinmayr (A/BMW) 144 pontos

As respostas não seriam difíceis se eu conseguisse pensar em algo, mas não tenho nenhuma ideia, desculpem. Da próxima vez, com perguntas que me agradem mais, tentarei novamente ;).

8) Bálint Kovács (HUN/BMW) 100 pontos

1) Eu escolheria um BMW do World Superbike, claro. Seria emocionante conhecer as diferenças em relação a uma mota IDM.

2) Gostava de andar de bicicleta com o Aleix Espargaro.

3) Gostaria de passar mais tempo no pódio, passar a época sem lesões e simplesmente divertir-me muito.

9º Jan-Ole Jähnig (D/BMW) 90 pontos

1º Ducati GP23

2 Gostaria de conhecer Peter Sagan, ciclista de competição.

3. Saúde. Viver grandes momentos com a família e os amigos. Realizar uma época de desporto motorizado muito boa para mim.

11º Max Schmidt (D/BMW) 83 pontos

1) Eu escolheria a Honda NSR 500 de Valentino Rossi de 2001. É simplesmente uma mota de cortar a respiração e não pode ser comparada com as motas de hoje.

2) Se tivesse de ser um desportista vivo, seria o Dirk Nowitzki. Caso contrário, seria definitivamente o Kobe Bryant. Penso que se poderia ter aprendido muito com ele em termos de ética de trabalho e mentalidade.

3) Não posso revelar isto, senão os desejos não se realizam. Sou supersticioso!

12º Kamil Krzemien (PL/BMW) 69 pontos

1. O meu grande sonho seria testar uma mota de MotoGP da KTM. É uma loucura vê-las ao vivo ou na televisão, por isso uma oportunidade de dar umas voltas seria incrível.

2) Adoraria conhecer o Jack Miller e ter uma conversa com ele, gosto muito do seu carácter.

3) Estar na luta pelo campeonato IDM, ganhar corridas, ter menos stress e mais diversão.

13º Vladimir Leonov (RUS/Yamaha) 69 pontos

1º Gostaria de testar uma Ducati. Já o fiz uma vez, mas gostava de o fazer novamente. Porque gosto da mota.

2. Seria bom conhecer alguns pilotos de MotoGP. Mas vamos esperar para ver, talvez conheça alguns no próximo ano.

3) Gostava de ganhar algumas corridas. Claro que também gostaria de lutar pelo título IDM. Espero estar de volta à IDM no próximo ano.

Marc Moser/D

O primeiro a pilotar uma Ducati atual de MotoGP. Deve ser fantástico conduzir uma mota como esta.

2. Walter Röhrl, é uma lenda e as suas frases proporcionam definitivamente um bom entretenimento.

3. Sucesso profissional e desportivo, campeão alemão e um contrato de MotoGP para 2025 ;).

Sandro Wagner/D

1) Gostaria de pilotar uma moto de MotoGP, de preferência uma Ducati, mas ficaria feliz com qualquer outra moto.

2) Provavelmente não sou o único, mas gostava de conhecer o Valentino Rossi, acho que seria interessante.

3. manter-me saudável! 2. andar muito de mota. 3. divertir-me o mais possível.

Marco Fetz/D

1. entretanto, gostaria muito de correr numa Ducati no MotoGP. Penso que é o melhor neste momento.

2. Sem dúvida, Marc Marquez. Adoraria treinar com ele, tanto na mota como no ginásio. O gajo é brutal, acho que ainda se pode aprender muito com ele.

3. Em primeiro lugar e acima de tudo, manter-me saudável e, de preferência, ter o menor número possível de acidentes e lesões. Depois, gostaria de concluir o meu curso de técnico de engenharia mecânica com uma boa nota ou um bom desempenho no final! E por último, mas não menos importante, claro que quero voltar a competir no IDM Superbike.

Jan Mohr/A

1) Gostava de saber como se conduz uma mota de MotoGP. Não importa qual.

2 Charles Oliveira (MMA)

3) Estaria a antecipar demasiado se entrasse em pormenores... Por isso, vou dizer: saúde, velocidade e sucesso.

Martin Vugrinec/CRO

1) Gostava de testar uma moto de MotoGP, só para ver como é. Não importa o fabricante. Não importa o fabricante.

2) Provavelmente iria correr com o Marc Marquez. Estou interessado em ver como é que ele lida com as dificuldades que tem tido nos últimos anos depois de ter dominado o MotoGP.

3) O meu primeiro desejo seria FELICIDADE! Não tenho tido muito disso nos últimos anos. O segundo seria bom tempo e paz no mundo.