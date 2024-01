Weber Kawasaki : IDM 2024 avec Mercado et Flammann

Dans quelques jours, Emil Weber entrera dans une période d'agitation. Il remettra alors son florissant commerce de motos à Hostettler AG et se consacrera alors à ce qui lui plaît et qui a souvent été négligé à côté de son travail. La course automobile sous toutes ses facettes. Cela comprend son propre petit atelier, dans lequel il veut remettre en état de vieilles machines de course, ainsi que l'engagement de son équipe dans l'IDM. Peu après le début de l'année, il a annoncé l'engagement de Leandro Mercado, qui prolonge ainsi son contrat, et de Johann Flammann, qui passe ainsi de la Superstock 1000 à l'IDM Superbike.

"Je suis heureux que Leandro Mercado continue à travailler avec nous", explique Weber. Je ne sais pas quelles autres offres il a eues. Mais à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup de places où un pilote de haut niveau peut gagner de l'argent dans l'IDM. Kawasaki Deutschland reste partenaire de notre équipe et nous souhaitions donner une chance à un jeune pilote en IDM. C'est pourquoi Johann Flammann va monter en IDM avec nous".

L'ancien pilote de championnat du monde Mercado continuera d'agir depuis l'Italie. L'Argentin se réjouit actuellement avec sa femme de l'arrivée de leur première progéniture. Selon Weber, l'arrivée du nouveau membre de l'équipe est prévue pour le printemps.

"Je suis heureux de rester dans l'équipe", se réjouit Mercado. "La première année, nous avons travaillé dur avec l'équipe et avec Kawasaki pour nous améliorer. J'ai pu me battre régulièrement devant. Cette année, la concurrence sera encore plus serrée. Il y a quelques pilotes rapides et je suis déjà très impatient. Je m'entraîne déjà assidûment et je prépare tout pour la saison. Je remercie surtout Emil et Kawasaski de m'accorder leur confiance pour une année supplémentaire. Laissons les choses se faire".

En ce qui concerne la structure, l'équipe Kawasaki Weber changera quelque peu. Alors que l'année dernière, l'équipe était équipée d'une suspension Wilbers et que Burkhard Stember était chargé de l'encadrement et de l'enregistrement des données, l'entreprise Wilbers suivra à l'avenir sa propre voie et l'équipe Weber misera en 2024 sur des éléments de suspension d'Öhlins.

Les motos seront toujours préparées par Kurt Stückle. Pour Johann Flammann, les choses vont donc aussi changer en 2024. "Je suis très heureux de la possibilité qui m'est offerte par Kawasaki Deutschland et Emil Weber de passer en IDM Superbike", assure Flammann. Nous visons définitivement les places dans les points et voulons nous améliorer de week-end en week-end. Je suis impatient de voir où nous en serons à la fin de l'année. J'aimerais créer l'un ou l'autre point fort et je me réjouis d'en avoir l'occasion".

"Je suis excité à l'idée de rencontrer l'équipe pour la première fois", admet l'homme du Grand Nord. "Et aussi avec Leandro, lors du premier test en Espagne. Je connais l'équipe depuis deux ans, car nous avons toujours été en contact. Je me réjouis de relever le défi et, en parallèle, je participerai au championnat du monde d'endurance dans la catégorie Stock avec un team Kawasaki français".

Une phase de tests intensifs devrait débuter en février pour l'équipe Kawasaki IDM. Ces dernières années, cela avait toujours été un peu difficile par manque de temps et l'équipe devait effectuer de nombreux travaux pendant les week-ends de course. Cela devrait s'améliorer à l'avenir. "J'ai maintenant plus de temps", assure Weber, "notre matériel doit être prêt pour la saison d'ici avril".

Comme par le passé, Weber reste fidèle à l'IDM Supersport. Il fait à nouveau cause commune avec l'équipe Benjan des Pays-Bas. Jorke Erwig est à nouveau le pilote désigné, un deuxième homme est encore recherché.