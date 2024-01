Weber Kawasaki: IDM 2024 con Mercado e Flammann

Il boss del team Emil Weber sta davvero accelerando per la prossima stagione IDM Superbike. Con il supporto di Kawasaki Germania, il team svizzero parteciperà alla gara con due piloti Superbike per la prima volta.

Tra pochi giorni inizierà l'inquietudine di Emil Weber. Cederà la sua fiorente concessionaria di moto a Hostettler AG e si dedicherà a ciò che gli piace e che spesso è stato trascurato insieme al suo lavoro. Le corse in tutte le loro sfaccettature. Questo include la sua piccola officina, in cui vuole rimettere a nuovo le vecchie moto da corsa, e il coinvolgimento del suo team nell'IDM. Poco dopo l'inizio dell'anno, ha annunciato l'ingaggio di Leandro Mercado, che prolunga il suo contratto, e di Johann Flammann, che passa dalla Superstock 1000 alla Superbike IDM.

"Sono felice che Leandro Mercado rimanga con noi", ha spiegato Weber. Non so quali altre offerte avesse. Ma per quanto ne so, non ci sono molti posti nell'IDM dove un pilota di punta può guadagnare. Kawasaki Germany rimarrà un partner del nostro team e c'era il desiderio di dare una possibilità a un giovane pilota nell'IDM. Ecco perché Johann Flammann passerà all'IDM con noi".

L'ex pilota del campionato mondiale Mercado continuerà a operare dall'Italia. L'argentino e sua moglie sono attualmente in attesa della loro prima prole. Secondo Weber, il nuovo membro della squadra arriverà in primavera.

"Sono felice di rimanere con la squadra", afferma Mercado. "Nel primo anno abbiamo lavorato duramente con il team e con Kawasaki per migliorare. Sono stato regolarmente in grado di lottare con i primi posti. Quest'anno la competizione sarà ancora più serrata. Ci sono piloti molto veloci e sono già molto eccitato. Mi sto già allenando duramente e preparando tutto per la stagione. Vorrei ringraziare in particolare Emil e Kawasaski per avermi dato fiducia per un altro anno. Cominciamo."

La struttura del Team Kawasaki Weber cambierà leggermente. Mentre l'anno scorso il team utilizzava una sospensione Wilbers e Burkhard Stember come supervisore e addetto alla registrazione dei dati, in futuro Wilbers andrà per la sua strada e il team Weber utilizzerà elementi di sospensione Öhlins nel 2024.

Le moto continueranno a essere preparate da Kurt Stückle. Anche per Johann Flammann le cose cambieranno molto nel 2024. "Sono molto felice dell'opportunità che mi è stata data da Kawasaki Germania e da Emil Weber di passare all'IDM Superbike", ha dichiarato Flammann. Puntiamo decisamente ai punti e vogliamo migliorare di weekend in weekend. Non vedo l'ora di vedere dove saremo alla fine dell'anno. Mi piacerebbe stabilire uno o due punti di riferimento e non vedo l'ora di avere l'opportunità di farlo".

"Sono emozionato per il primo incontro con la squadra", ammette l'uomo dell'estremo nord. "E anche con Leandro, al primo test in Spagna. Conosco la squadra da due anni, siamo sempre stati in contatto. Non vedo l'ora di affrontare la sfida e parteciperò anche al campionato mondiale endurance nella categoria stock insieme a un team francese di Kawasaki".

A febbraio inizierà un'intensa fase di test per il team IDM Kawasaki. Negli ultimi anni, questa fase è sempre stata un po' problematica a causa dei vincoli di tempo e il team ha dovuto svolgere molto lavoro durante i weekend di gara. In futuro la situazione dovrebbe migliorare. "Ora ho anche più tempo", assicura Weber, "il nostro materiale per la stagione dovrebbe essere pronto per aprile".

Come in passato, Weber rimane fedele alla IDM Supersport. Il team si affianca ancora una volta al Team Benjan dei Paesi Bassi. Jorke Erwig è ancora una volta il pilota, mentre si sta ancora cercando un secondo uomo.