Weber Kawasaki: IDM 2024 com Mercado e Flammann

O chefe de equipa Emil Weber está realmente a pisar o acelerador na próxima temporada de IDM Superbike. Com o apoio da Kawasaki Alemanha, a equipa da Suíça entra na corrida com dois pilotos de Superbike pela primeira vez.

Dentro de poucos dias, começa a inquietação de Emil Weber. Ele vai então entregar o seu próspero concessionário de motos à Hostettler AG e dedicar-se àquilo de que gosta e que muitas vezes tem sido negligenciado a par do seu trabalho. O automobilismo em todas as suas facetas. Isto inclui a sua pequena oficina, na qual pretende restaurar motos de corrida antigas, bem como o envolvimento da sua equipa no IDM. Pouco depois da viragem do ano, anunciou a contratação de Leandro Mercado, que prolonga o seu contrato, e de Johann Flammann, que sobe da Superstock 1000 para a IDM Superbike.

"Estou muito contente por o Leandro Mercado ficar connosco", explicou Weber. Não sei que outras ofertas ele teve. Mas, tanto quanto sei, não há muitos sítios na IDM onde um piloto de topo possa ganhar dinheiro. A Kawasaki Alemanha vai continuar a ser um parceiro da nossa equipa e havia o desejo de dar uma oportunidade a um jovem piloto na IDM. É por isso que Johann Flammann vai subir para a IDM connosco".

O antigo piloto do campeonato do mundo Mercado continuará a operar a partir de Itália. O argentino e a sua esposa estão atualmente à espera do seu primeiro filho. De acordo com Weber, o novo membro da equipa deverá chegar na primavera.

"Estou contente por continuar com a equipa", diz Mercado. "No primeiro ano, trabalhámos arduamente com a equipa e com a Kawasaki para melhorar. Consegui lutar regularmente na frente. Este ano, a competição vai ser ainda mais renhida. Há alguns pilotos rápidos e já estou muito entusiasmado. Já estou a treinar muito e a preparar tudo para a época. Gostaria de agradecer ao Emil e à Kawasaski, em particular, por confiarem em mim mais um ano. Vamos começar".

A estrutura da Equipa Kawasaki Weber vai mudar um pouco. Enquanto no ano passado a equipa utilizou uma suspensão Wilbers e Burkhard Stember como supervisor e responsável pelo registo de dados, a Wilbers seguirá o seu próprio caminho no futuro e a equipa Weber utilizará elementos de suspensão da Öhlins em 2024.

As motas continuarão a ser preparadas por Kurt Stückle. Isto também vai mudar muito para Johann Flammann em 2024. "Estou muito feliz com a oportunidade", disse Flammann, "que me foi dada pela Kawasaki Alemanha e Emil Weber para dar o passo para a IDM Superbike. Estamos definitivamente a apontar para os pontos e queremos melhorar de fim de semana para fim de semana. Estou entusiasmado por ver onde estaremos no final do ano. Gostaria de estabelecer um ou dois pontos altos e estou ansioso pela oportunidade de o fazer."

"Estou entusiasmado com o primeiro encontro com a equipa", admite o homem do extremo norte. "E também com o Leandro, no primeiro teste em Espanha. Já conheço a equipa há dois anos, pois sempre mantivemos contacto. Estou ansioso pelo desafio e também vou competir no campeonato do mundo de enduro na categoria stock juntamente com uma equipa francesa da Kawasaki."

Uma fase de testes intensivos para a equipa IDM Kawasaki deverá começar em fevereiro. Nos últimos anos, isto tem sido sempre um pouco problemático devido a restrições de tempo e a equipa tem tido de fazer muito trabalho durante os fins-de-semana de corrida. Esta situação deverá melhorar no futuro. "Também agora tenho mais tempo", garante Weber, "o nosso material para a época deve estar pronto em abril".

Tal como no passado, Weber mantém-se fiel à IDM Supersport. A equipa volta a associar-se à Team Benjan da Holanda. Jorke Erwig está novamente definido como piloto, enquanto um segundo homem ainda está a ser procurado.