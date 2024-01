Patrick Hobelsberger veut faire mieux pour l'IDM 2024

Patrick Hobelsberger a pu partir pour la pause hivernale avec une certaine sérénité. Après trois deuxièmes places au cours de la saison dernière, il a encore couronné personnellement son passage de la classe Supersport à l'IDM Superbike lors de la finale à Hockenheim en remportant sa première course. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait pu annoncer peu après la prolongation de son contrat au sein de l'équipe dirigée par Karsten Wolf, le patron de GERT56.

"C'est la première fois", expliquait-il alors, "que je vais rester une deuxième année dans le même championnat avec la même équipe. Et nous visons de grands objectifs. Travailler avec les meilleures personnes fait ressortir la meilleure version de moi en course". Outre lui, Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig restent également fidèles à l'équipe.

Le Bavarois a ensuite dû patienter huit semaines avant de pouvoir remonter sur sa moto et d'entamer, comme l'année précédente, son tour d'essai en Espagne, dont il donnait régulièrement des nouvelles via les médias sociaux. Début décembre, Hobelsberger était prêt à partir et sa BMW d'essai, entièrement équipée pour l'IDM, l'accompagnait en Espagne.

Les premiers retours euphoriques sont arrivés dès la mi-décembre. "J'avais l'impression", disait-il à la fin de sa pause, de retour sur la moto, "comme si je n'étais jamais parti. Dès le premier jour, j'ai pu faire des progrès. Un grand merci à Peter Sebestyen pour son super travail ces derniers jours". Comme l'année dernière, le Hongrois soutient Hobelsberger en tant que coach pour le peaufinage personnel de sa conduite. Lors du week-end IDM commun à Assen, les deux hommes avaient dressé une longue liste, y compris tous les petits détails, pour l'hiver, liste qui est maintenant traitée étape par étape.

"Quelle a été cette année 2023", a déclaré Hobelsberger à la fin de l'année. "J'ai retrouvé ma vie de pilote à 100 % et je l'ai appréciée plus que toute autre saison auparavant. La troisième place au championnat et une victoire lors de la dernière course étaient super géniales. Chaque mois a été très spécial et on peut dire à juste titre que le mois de décembre a probablement changé plus de choses en bien que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai hâte d'être en 2024 pour voir ce que cela va donner. J'espère les changements dont j'ai besoin pour être la meilleure version de moi-même 24 heures sur 24".

Ceux qui ont été attentifs ont vu entre-temps sur le net des photos de Hobelsberger avec un autre fabricant. Mais ces photos ont rapidement disparu. Tout cela n'avait rien à voir avec son travail en IDM et BMW. "Je vous tiendrai au courant en temps voulu", a-t-il promis.