Patrick Hobelsberger vuole fare di meglio all'IDM 2024

Patrick Hobelsberger ha potuto affrontare la pausa invernale con una certa tranquillità. Dopo tre secondi posti nel corso della scorsa stagione, ha coronato il suo passaggio dalla classe Supersport alla IDM Superbike nel finale di Hockenheim con la sua prima vittoria nell'ultima gara. Non c'è da stupirsi che poco dopo abbia potuto annunciare il prolungamento del suo contratto con il team del boss del GERT56 Karsten Wolf.

"È la prima volta", ha spiegato in quell'occasione, "che rimango con la stessa squadra nello stesso campionato per un secondo anno. E puntiamo in alto. Lavorare con le persone migliori fa emergere la versione migliore di me in gara". Oltre a lui, anche Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig rimangono fedeli alla squadra.

Il bavarese ha dovuto pazientare otto settimane prima di poter tornare in sella alla sua moto e, come l'anno precedente, è partito per il suo tour di test in Spagna, dal quale ha riferito regolarmente tramite i social media. Hobelsberger era quindi pronto a partire all'inizio di dicembre e anche la BMW di prova si recava in Spagna in veste completa di IDM.

Il primo feedback euforico è arrivato a metà dicembre. "Ho avuto la sensazione", ha detto dopo la fine della sua pausa di ritorno in moto, "come se non fossi mai stato via. Sono riuscito a fare progressi fin dal primo giorno. Ringrazio Peter Sebestyen per l'ottimo lavoro svolto negli ultimi giorni". Come l'anno scorso, l'ungherese affianca Hobelsberger come allenatore nella sua personale messa a punto delle capacità di guida. Durante il fine settimana IDM ad Assen, i due hanno stilato una lunga lista di cose da fare durante l'inverno, comprese tutte le piccole cose, che ora stanno lavorando passo dopo passo.

"Che 2023 è stato", ha detto Hobelsberger a fine anno. "Ho ripreso la mia vita di pilota al 100% e mi sono divertito più di ogni altra stagione precedente. Il terzo posto in campionato e la vittoria nell'ultima gara sono stati fantastici. Ogni mese è stato molto speciale ed è giusto dire che dicembre ha probabilmente cambiato più cose in meglio di quanto avessi mai pensato. Non vedo l'ora che arrivi il 2024 per vedere cosa ci riserverà. Spero nei cambiamenti di cui ho bisogno per essere la migliore versione di me stessa 24 ore su 24, 7 giorni su 7".

Se siete stati attenti, potreste aver visto online delle foto di Hobelsberger con un altro produttore. Ma le foto sono rapidamente scomparse. Tutto questo non ha nulla a che fare con il suo lavoro alla IDM o alla BMW. "Vi farò sapere a tempo debito", ha promesso.