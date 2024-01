Patrick Hobelsberger quer fazer melhor no IDM 2024

Patrick Hobelsberger pôde entrar na pausa de inverno com alguma tranquilidade. Depois de três segundos lugares ao longo da época passada, coroou a sua mudança da classe Supersport para a IDM Superbike na final em Hockenheim com a sua primeira vitória na última corrida. Não é de admirar que, pouco depois, tenha anunciado o prolongamento do seu contrato com a equipa do patrão da GERT56, Karsten Wolf.

"É a primeira vez", explicou na altura, "que vou ficar com a mesma equipa no mesmo campeonato durante um segundo ano. E o nosso objetivo é elevado. Trabalhar com as melhores pessoas faz com que a melhor versão de mim apareça na corrida". Para além dele, Toni Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig também se mantêm fiéis à equipa.

O bávaro teve de ser paciente durante oito semanas antes de poder voltar a montar na sua moto e, tal como no ano anterior, partir para a sua viagem de testes a Espanha, da qual deu notícias regularmente através das redes sociais. Hobelsberger estava então pronto para partir no início de dezembro e o BMW de teste também viajou para Espanha com o equipamento completo da IDM.

O primeiro feedback eufórico chegou em meados de dezembro. "Tive a sensação", disse ele após o fim da sua pausa de regresso à mota, "como se nunca tivesse estado ausente. Consegui fazer progressos logo no primeiro dia. Muito obrigado ao Peter Sebestyen pelo seu excelente trabalho nos últimos dias." Tal como fez no ano passado, o húngaro está a apoiar Hobelsberger como treinador na afinação pessoal das suas capacidades de pilotagem. No fim de semana conjunto da IDM em Assen, os dois elaboraram uma longa lista para o inverno, incluindo todas as pequenas coisas, que estão agora a trabalhar passo a passo.

"Que 2023 foi este", disse Hobelsberger na viragem do ano. "Recuperei a minha vida de piloto a 100 por cento e diverti-me mais do que em qualquer outra época anterior. O terceiro lugar no campeonato e a vitória na última corrida foram muito bons. Todos os meses foram muito especiais e é justo dizer que dezembro provavelmente mudou mais coisas para melhor do que alguma vez pensei que mudaria. Mal posso esperar por 2024 para ver o que nos vai trazer. Estou à espera das mudanças de que preciso para ser a melhor versão de mim próprio, 24 horas por dia, 7 dias por semana".

Se tem estado atento, pode ter visto na Internet fotografias de Hobelsberger com outro fabricante. Mas as fotografias voltaram a desaparecer rapidamente. Nada disto tem a ver com o seu trabalho na IDM ou com a BMW. "Informar-vos-ei atempadamente", prometeu.