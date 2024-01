Le retour de Luca Grünwald en IDM en 2024 est quasiment assuré

"J'ai déjà roulé avec cette marque", raconte Luca Grünwald avec un clin d'œil malicieux lorsqu'on lui parle de son avenir dans le sport automobile. Mais comme le Bavarois a déjà roulé avec presque tout ce qui a deux roues, ce conseil n'est pas vraiment utile. En y regardant de plus près, seule Ducati devrait être rayée de la liste des suspects.

Mais l'année prochaine, il s'agira à nouveau de la saison complète d'IDM Superbike. "Je travaille à la mise en œuvre et je suis très positif quant au fait que cela fonctionne et que nous puissions attaquer", dit-il. Et ceux qui connaissent Luca Grünwald savent qu'il ne revient pas en IDM pour s'échouer en milieu de peloton. Sa dernière saison complète remonte déjà à un certain temps. Il avait signé un contrat avec l'équipe HRP pour l'année 2022, mais il n'a pu prendre ses fonctions dans l'équipe de Jens Holzhauer qu'avec un retard massif. Grünwald s'était gravement blessé lors des préparatifs de la saison et avait été absent pendant des mois. Il n'a pu participer qu'aux deux derniers week-ends de l'IDM. Il a tout de même réussi à décrocher deux podiums et 51 points lors des quatre courses, ce qui lui a valu la 13e place au classement final. Cela ne lui a toutefois pas permis de décrocher un contrat pour 2023.

"L'année dernière, j'ai pu remplacer Tati Mercado à deux reprises au sein du team Kawasaki-Weber", énumère Grünwald, "et j'ai encore couru le championnat du monde d'endurance". En octobre 2023, le Bavarois est repassé sous le bistouri et s'est vu poser un nouveau ligament croisé et un nouveau ligament externe au genou pour clore son accident de 2022. La guérison se déroule comme prévu et Grünwald peut déjà s'entraîner avec assiduité. Mais sans moto pour l'instant. Les essais devraient commencer en mars.

"Il y aura pas mal de choses à faire", estime Grünwald en pensant à l'IDM 2024 : "La concurrence sera assez forte. Mais nous n'avons pas besoin de nous cacher".