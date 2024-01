Il ritorno di Luca Grünwald all'IDM nel 2024 è praticamente certo

L'IDM Superbike 2024 dovrebbe essere la volta buona per Grünwald. Non ha ancora rivelato quale squadra e quale moto guiderà. Ma il bavarese è fiducioso sul suo futuro nel paddock dell'IDM.

"Sono già stato in viaggio con il marchio", dice Luca Grünwald con una strizzatina d'occhio maliziosa quando gli si chiede del suo futuro nel motorsport. Tuttavia, poiché il bavarese ha già viaggiato con quasi tutto ciò che ha due ruote, il suggerimento non è molto utile. A ben vedere, solo la Ducati dovrebbe essere depennata dalla lista dei sospetti.

Ma con l'anno nuovo dovrebbe tornare la stagione IDM Superbike al completo. "Sto lavorando alla realizzazione e sono molto fiducioso che funzionerà e che potremo attaccare", dice. Chi conosce Luca Grünwald sa che non tornerà nell'IDM per rimanere a centrocampo. È passato un po' di tempo dalla sua ultima stagione completa. Aveva firmato un contratto con il Team HRP per il 2022, ma è riuscito a unirsi alla squadra di Jens Holzhauer solo dopo un grave ritardo. Grünwald ha subito un grave infortunio durante la preparazione pre-stagionale ed è rimasto fuori per mesi. Ha potuto partecipare solo agli ultimi due fine settimana dell'IDM. È riuscito comunque a racimolare due podi e 51 punti nelle quattro gare, che gli sono valsi il 13° posto nella classifica finale. Tuttavia, questo non gli ha garantito un contratto per il 2023.

"L'anno scorso ho potuto sostituire due volte Tati Mercado nel Team Kawasaki-Weber", ha dichiarato Grünwald, "e ho anche partecipato al Campionato del Mondo Endurance". Nell'ottobre 2023, il bavarese è andato di nuovo sotto i ferri e si è sottoposto a un nuovo legamento crociato e a un nuovo legamento laterale del ginocchio come parte finale del suo incidente del 2022. Il recupero procede secondo i piani e Grünwald è già tornato ad allenarsi. Ma ancora senza moto. L'inizio dei giri di prova è previsto per marzo.

"Ci sarà molto da fare", dice Grünwald in vista dell'IDM 2024. "La concorrenza sarà molto forte. Ma non dobbiamo nasconderci".