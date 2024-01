O regresso de Luca Grünwald à IDM em 2024 é quase certo

"Já estive na estrada com a marca", diz Luca Grünwald com uma piscadela de olho maliciosa quando lhe perguntam sobre o seu futuro nos desportos motorizados. No entanto, como o bávaro já viajou com quase tudo o que tem duas rodas, a dica não ajuda muito. Apenas a Ducati teria de ser riscada da lista de suspeitos numa inspeção mais atenta.

Mas no novo ano, deverá ser novamente a temporada completa do IDM Superbike. "Estou a trabalhar na realização e estou muito confiante de que vai funcionar e que podemos atacar", diz ele. E qualquer pessoa que conheça Luca Grünwald sabe que ele não está a regressar à IDM para ficar preso no meio do pelotão. Já faz algum tempo desde a sua última temporada completa. Tinha assinado um contrato com a Team HRP para 2022, mas só conseguiu juntar-se à equipa de Jens Holzhauer após um enorme atraso. Grünwald sofreu uma lesão grave durante os preparativos para a pré-época e esteve de fora durante meses. Só pôde participar nos dois últimos fins-de-semana do IDM. Mesmo assim, conseguiu dois lugares no pódio e 51 pontos nas quatro corridas, o que lhe valeu o 13º lugar na classificação final. No entanto, isso não lhe garantiu um contrato para 2023.

"No ano passado, pude substituir Tati Mercado duas vezes na equipa Kawasaki-Weber", disse Grünwald, "e também participei no Campeonato do Mundo de Resistência". Em outubro de 2023, o bávaro foi novamente à faca e fez um novo ligamento cruzado e um novo ligamento lateral no joelho como parte final do seu acidente de 2022. A recuperação está a decorrer de acordo com o plano e Grünwald já está de volta aos treinos. Mas ainda sem mota. Os testes devem começar em março.

"Vai haver muita coisa a acontecer", diz Grünwald, tendo em vista o IDM 2024. "A concorrência vai ser muito forte. Mas não precisamos de nos esconder".