Prueba de España: Hobelsberger se reúne con Öttl y Jähnig

Patrick Hobelsberger ya se había preparado meticulosamente para su nuevo trabajo el año pasado tras cambiar de la categoría Supersport a IDM Superbike. El bávaro terminó la temporada 2024 de IDM con su primera victoria en la final en el Hockenheimring. Con una ampliación de contrato con el Team GERT56 en el bolsillo, Hobelsberger no está entrenando menos, pero está haciendo un esfuerzo extra.

"En las últimas cinco semanas, estuve en España para el primer bloque de entrenamiento", informa Patrick Hobelsberger. "Tuvimos unas semanas muy intensas y empezamos a preparar la formación in situ el mismo día que llegamos. Krämer Motorcycles me había dado la oportunidad de entrenar en las pistas de karting con una GP2RR de 890cc. Así pude optimizar de nuevo este entrenamiento, que tantos progresos me ha aportado de cara a 2023."

"En la primera semana, el entrenamiento en las pistas de karting fue lo primero en la agenda, volver a subirme a la moto fue simplemente de primera clase", continúa. "Utilicé el descanso de ocho semanas todos los días para organizar y planificar el entrenamiento, todo funcionó muy bien y tuvimos la oportunidad de utilizar todos los días de la primera semana con un tiempo estupendo".

En la segunda semana, empezó el trabajo con la superbike y el primer día de test ya fue mejor de lo esperado y pudo batir en un segundo los tiempos del año pasado con su BWM. "También tuve un test con KTM para el desarrollo de una nueva moto que se utilizará en futuras competiciones", revela. "Estaré involucrado en el proyecto todo el año con otro piloto de pruebas y estoy impaciente por contaros más cosas cuando el proyecto se haga público".

En la tercera semana, Hobelsberger viajó entre los circuitos de Andalucía y Almería. "Allí tuve la oportunidad", dice Hobelsberger, "de probar nuevas piezas fresadas de Limmer Frästechnik, que funcionaron mucho mejor de lo esperado. Estas piezas supusieron un importante paso adelante para mí".

En la cuarta semana, la excursión conjunta con el piloto del Campeonato del Mundo de Superbike Philipp Öttl al circuito GP y Mundial de Valencia. "Allí pudimos recorrer algunos kilómetros juntos y empujarnos mutuamente", prosigue el informe. "También estaba en el programa una simulación de carrera y la calidad del entrenamiento fue altísima, ya que apenas teníamos pilotos en pista. También pude mejorar mucho en Valencia en comparación con el año pasado, al final fueron más de dos segundos por vuelta."

Tras seis días de entrenamiento en Valencia con una Yamaha de serie, el piloto del Campeonato del Mundo de Superbike Philipp Öttl ya está de vuelta en casa. El bávaro cree que está bien preparado para el primer test invernal con su nuevo equipo GMT94. Durante seis días, ha recorrido casi 1.000 kilómetros en el circuito Ricardo Tormo GP desde el 3 de enero. Para ello, Yamaha Europe le ha proporcionado una R1 de serie potenciada. Öttl tiene programadas seis jornadas de pruebas antes del inicio de la temporada en Australia, el último fin de semana de febrero: dos en Jerez, dos en Portimao y dos en Phillip Island.

La quinta semana de Hobelsberger en España fue también la primera junto a su equipo IDM y su colega Jan-Ole Jähnig. Algunos pilotos de MotoGP también estuvieron presentes con sus motos de serie. "El primer día de entrenamientos fue estupendo", dijo Hobelsberger con alegría. "Pudimos hacernos con el primer puesto por la tarde con la puesta a punto básica y lo mantuvimos hasta el final. El segundo día pudimos trabajar en la moto, los procesos estructurados permitieron probar todas las opciones de forma limpia y eficaz con el equipo y mejorar de nuevo. El último día, tuvimos una pequeña idea que se confirmó a la hora de comer y me permitió marcar el primer 1,32 minutos para mí en Cartagena durante un ataque contrarreloj. Pudimos terminar todos los días de pruebas en P1 y pude mejorar dos segundos el último día en comparación con el año anterior. Para mí ha sido una semana absolutamente exitosa, como esperaba, pero no esperaba hasta este punto. Esto continúa en febrero, estoy impaciente por volver a subirme por fin a la Superbike y volver a los entrenamientos".