Test espagnol : Hobelsberger rencontre Öttl et Jähnig

Rencontre au sommet à Valence, en Espagne. Patrick Hobelsberger s'entraîne sur le circuit du GP et reçoit la compagnie agile du pilote de championnat du monde Philipp Öttl et de son coéquipier du GERT56 Jan-Ole Jähnig.

Dès l'année précédente, Patrick Hobelsberger s'était méticuleusement préparé à son nouveau poste après son passage de la catégorie Supersport à l'IDM Superbike. Le Bavarois a terminé la saison IDM 2024 avec sa première victoire lors de la finale sur le circuit d'Hockenheim. Avec une prolongation de contrat avec l'équipe GERT56 en poche, Hobelsberger ne s'entraîne pas moins, il en met encore plus.

"Au cours des cinq dernières semaines, je me suis rendu en Espagne pour mon premier bloc d'entraînement", raconte Patrick Hobelsberger. "Nous avons eu des semaines très intenses et nous nous sommes attelés à la préparation de l'entraînement sur place dès le jour de notre arrivée. La société Krämer Motorcycles m'avait donné la possibilité de m'entraîner sur les circuits de karting avec une GP2RR de 890 cm3. J'ai donc pu optimiser à nouveau cet entraînement qui m'a permis de faire tant de progrès pour 2023".

"La première semaine était principalement consacrée à des entraînements sur les circuits de karting, remonter sur la moto était tout simplement la classe mondiale", poursuit-il. "Je profite de la pause de huit semaines chaque jour pour organiser et planifier l'entraînement, tout a fonctionné à merveille et nous avons eu l'occasion de profiter de tous les jours de la première semaine par un temps superbe".

La deuxième semaine, le travail avec la Superbike a commencé et dès la première journée d'essais, il s'est montré meilleur que prévu et a réussi à battre les temps de l'année dernière d'une seconde avec sa BWM. "De plus, j'ai fait un test avec KTM pour le développement d'une nouvelle moto qui sera utilisée pour les futures compétitions", révèle-t-il également. "Toute l'année, je serai utilisé pour ce projet avec un autre pilote d'essai et j'ai hâte de vous en dire plus lorsque le projet sera rendu public".

Au cours de la troisième semaine, Hobelsberger a fait la navette entre les circuits d'Andalucia et d'Almeria. "Là-bas, j'ai eu l'occasion", explique Hobelsberger, "d'essayer de nouvelles pièces fraisées de Limmer Frästechnik, qui ont nettement mieux fonctionné que prévu. Ces pièces ont été pour moi un net progrès".

En semaine 4, nous avons ensuite fait une excursion commune avec le pilote de championnat du monde Superbike Philipp Öttl sur le circuit de GP et de championnat du monde de Valence. "Nous avons pu y parcourir quelques kilomètres ensemble et nous pousser mutuellement", poursuit le rapport. "Une simulation de course était également au programme et l'entraînement était d'une qualité énorme, car nous n'avions presque pas de pilotes sur la piste. À Valence aussi, j'ai pu m'améliorer extrêmement par rapport à l'année dernière, c'était plus de deux secondes par tour à la fin".

Après six jours d'entraînement à Valence avec une Yamaha de série, le pilote du championnat du monde Superbike Philipp Öttl est de retour à la maison. Le Bavarois estime être bien préparé pour le premier test hivernal avec sa nouvelle équipe GMT94. Pendant six jours, il a parcouru près de 1000 kilomètres sur le circuit GP Ricardo Tormo depuis le 3 janvier. Yamaha Europe a mis à sa disposition une R1 de série améliorée. Jusqu'au début de la saison en Australie, le dernier week-end de février, six jours de tests sont prévus pour Öttl : deux à Jerez, deux à Portimao et deux à Phillip Island.

La cinquième semaine de Hobelsberger en Espagne a également été la première semaine commune avec son équipe IDM et son collègue Jan-Ole Jähnig. Quelques pilotes de MotoGP étaient également de la partie sur leurs motos de stock. "Le premier jour de test a été super", se réjouit Hobelsberger. "Nous avons pu prendre la première place dès l'après-midi avec le setup de base et nous l'avons conservée jusqu'à la fin. Le deuxième jour, nous avons pu travailler sur la moto, des procédures structurées nous ont permis de tester proprement et efficacement toutes les possibilités avec l'équipe et de nous améliorer à nouveau. Le dernier jour, nous avons eu une petite idée qui s'est confirmée à la mi-journée et qui m'a permis de réaliser le tout premier 1,32 min à Carthagène lors d'un chrono. Nous avons pu terminer chaque journée de test en P1 et j'ai pu améliorer mon temps de deux secondes le dernier jour par rapport à l'année dernière. Pour moi, ces semaines ont été absolument fructueuses, comme je l'espérais, mais je ne m'y attendais pas dans une telle mesure. Nous reprendrons en février, j'ai hâte d'être enfin de retour sur une Superbike et de continuer les tests".