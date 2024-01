Test in Spagna: Hobelsberger incontra Öttl e Jähnig

Patrick Hobelsberger si era già preparato meticolosamente per il suo nuovo lavoro lo scorso anno, dopo essere passato dalla categoria Supersport alla IDM Superbike. Il bavarese ha concluso la stagione IDM 2024 con la sua prima vittoria nel finale all'Hockenheimring. Con un prolungamento del contratto con il Team GERT56 in tasca, Hobelsberger non si sta allenando di meno, ma sta facendo uno sforzo in più.

"Nelle ultime cinque settimane sono stato in Spagna per il primo blocco di allenamento", riferisce Patrick Hobelsberger. "Abbiamo trascorso un paio di settimane molto intense e abbiamo iniziato a prepararci per la formazione in loco il giorno stesso del nostro arrivo. Krämer Motorcycles mi ha dato l'opportunità di allenarmi sulle piste di kart con una GP2RR da 890 cc. Ho quindi potuto ottimizzare ancora una volta questo allenamento, che mi ha portato tanti progressi per il 2023".

"Nella prima settimana, l'allenamento sulle piste di kart era principalmente all'ordine del giorno, tornare in sella alla moto è stato semplicemente di livello mondiale", continua. "Ho sfruttato le otto settimane di pausa ogni giorno per organizzare e pianificare l'allenamento, tutto ha funzionato molto bene e abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare tutti i giorni della prima settimana con un tempo splendido".

Nella seconda settimana è iniziato il lavoro con la superbike e il primo giorno di test è stato già migliore del previsto ed è riuscito a battere di un secondo i tempi dello scorso anno con la sua BWM. "Ho fatto anche un test con KTM per lo sviluppo di una nuova moto che verrà utilizzata per le gare future", rivela. "Sarò coinvolto nel progetto per tutto l'anno con un altro collaudatore e non vedo l'ora di raccontarvi di più quando il progetto sarà reso pubblico".

Nella terza settimana, Hobelsberger ha viaggiato tra i circuiti di Andalusia e Almeria. "Lì ho avuto l'opportunità", dice Hobelsberger, "di provare i nuovi pezzi fresati di Limmer Frästechnik, che hanno funzionato molto meglio del previsto. Questi pezzi hanno rappresentato per me un importante passo avanti".

Nella quarta settimana, l'escursione congiunta con il pilota del campionato mondiale Superbike Philipp Öttl al circuito del GP e del campionato mondiale di Valencia. "Lì abbiamo potuto percorrere alcuni chilometri insieme e spronarci a vicenda", continua il rapporto. "Il programma prevedeva anche una simulazione di gara e la qualità dell'allenamento è stata estremamente elevata, dato che non c'era quasi nessun pilota in pista. Anche a Valencia sono riuscito a migliorare molto rispetto all'anno scorso, alla fine il miglioramento è stato di oltre due secondi al giro".

Dopo sei giorni di allenamento a Valencia con una Yamaha di serie, il pilota del Campionato Mondiale Superbike Philipp Öttl è tornato a casa. Il bavarese ritiene di essere ben preparato per il primo test invernale con il suo nuovo team GMT94. In sei giorni ha percorso quasi 1000 chilometri sul circuito Ricardo Tormo GP dal 3 gennaio. A questo scopo, Yamaha Europe gli ha messo a disposizione una R1 di serie potenziata. Prima dell'inizio della stagione in Australia, l'ultimo fine settimana di febbraio, Öttl ha in programma sei giorni di test: due ciascuno a Jerez, Portimao e Phillip Island.

La quinta settimana di Hobelsberger in Spagna è stata anche la prima insieme al suo team IDM e al collega Jan-Ole Jähnig. Erano presenti anche alcuni piloti della MotoGP con le loro moto di serie. "Il primo giorno di test è stato fantastico", ha dichiarato felice Hobelsberger. "Siamo riusciti a conquistare il primo posto con l'assetto di base nel pomeriggio e l'abbiamo mantenuto fino alla fine. Il secondo giorno abbiamo potuto lavorare sulla moto, i processi strutturati ci hanno permesso di testare tutte le opzioni in modo pulito ed efficiente con la squadra e di migliorare ancora. L'ultimo giorno abbiamo avuto una piccola idea che è stata confermata all'ora di pranzo e che mi ha permesso di stabilire il primissimo 1.32 minuti a Cartagena durante un attacco al tempo. Siamo riusciti a concludere ogni giornata di test in P1 e l'ultimo giorno sono riuscito a migliorare di due secondi rispetto all'anno precedente. Per me è stata una settimana di assoluto successo, come speravo, ma non mi aspettavo fino a questo punto. Continua a febbraio, non vedo l'ora di risalire finalmente sulla Superbike e di tornare a fare i test".