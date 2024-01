Prova de Espanha: Hobelsberger encontra Öttl e Jähnig

Reunião da cimeira em Valência, Espanha. Patrick Hobelsberger treina no circuito de GP e tem a companhia do piloto do campeonato do mundo Philipp Öttl e do companheiro de equipa da GERT56 Jan-Ole Jähnig.

Patrick Hobelsberger já se tinha preparado meticulosamente para o seu novo trabalho no ano passado, depois de mudar da categoria Supersport para a IDM Superbike. O bávaro terminou a época de 2024 da IDM com a sua primeira vitória na final em Hockenheimring. Com uma extensão de contrato com a Team GERT56 no bolso, Hobelsberger não está a treinar menos, mas está a fazer um esforço extra.

"Nas últimas cinco semanas, estive em Espanha para o primeiro bloco de treinos", conta Patrick Hobelsberger. "Tivemos umas semanas muito intensas e começámos a preparar a formação no local no dia em que chegámos. A Krämer Motorcycles deu-me a oportunidade de treinar nas pistas de kart com uma GP2RR de 890cc. Assim, pude otimizar novamente este treino, o que me trouxe muitos progressos para 2023."

"Na primeira semana, o treino nas pistas de karting era o principal objetivo, mas o regresso à moto foi simplesmente de classe mundial", continua. "Utilizei a pausa de oito semanas todos os dias para organizar e planear o treino, tudo funcionou muito bem e tivemos a oportunidade de utilizar todos os dias da primeira semana com bom tempo."

Na segunda semana, começou o trabalho com a superbike e o primeiro dia de testes já foi melhor do que o esperado e ele conseguiu bater os tempos do ano passado em um segundo com a sua BWM. "Também tive um teste com a KTM para o desenvolvimento de uma nova mota que será utilizada em futuras competições", revela. "Vou estar envolvido no projeto durante todo o ano com outro piloto de testes e mal posso esperar para vos contar mais sobre ele quando o projeto for tornado público."

Na terceira semana, Hobelsberger viajou entre os circuitos de Andaluzia e Almeria. "Aí tive a oportunidade", diz Hobelsberger, "de experimentar as novas peças fresadas da Limmer Frästechnik, que funcionaram muito melhor do que o esperado. Estas peças foram um passo em frente significativo para mim".

Na semana 4, a excursão conjunta com o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike, Philipp Öttl, ao circuito do GP e do Campeonato do Mundo em Valência. "Aí pudemos percorrer alguns quilómetros juntos e esforçarmo-nos um pelo outro", continua o relatório. "O programa incluía também uma simulação de corrida e a qualidade do treino foi extremamente elevada, uma vez que quase não tivemos pilotos em pista. Também consegui melhorar muito em Valência em comparação com o ano passado, no final foram mais de dois segundos por volta."

Após seis dias de treinos em Valência com uma Yamaha de produção, o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Philipp Öttl está de volta a casa. O bávaro acredita que está bem preparado para o primeiro teste de inverno com a sua nova equipa GMT94. Ao longo de seis dias, percorreu quase 1000 quilómetros no circuito Ricardo Tormo GP desde 3 de janeiro. Para o efeito, a Yamaha Europa forneceu-lhe uma R1 de produção melhorada. Estão programados seis dias de testes para Öttl antes do início da temporada na Austrália, no último fim de semana de fevereiro: dois em Jerez, Portimão e Phillip Island.

A quinta semana de Hobelsberger em Espanha foi também a primeira semana em conjunto com a sua equipa IDM e o seu colega Jan-Ole Jähnig. Alguns pilotos de MotoGP também estiveram presentes com as suas motos de stock. "O primeiro dia de testes foi ótimo", disse Hobelsberger satisfeito. "Conseguimos ficar em primeiro lugar à tarde com a configuração básica e mantivemo-lo até ao fim. No segundo dia, pudemos trabalhar na moto, os processos estruturados tornaram possível testar todas as opções de forma limpa e eficiente com a equipa e melhorar novamente. No último dia, tivemos uma pequena ideia que foi confirmada à hora do almoço e que me permitiu marcar o primeiro 1,32 minutos para mim em Cartagena durante um contrarrelógio. Conseguimos terminar todos os dias de testes em P1 e consegui melhorar dois segundos no último dia em relação ao ano anterior. Para mim, foi uma semana de sucesso absoluto, como eu esperava, mas não esperava a este ponto. Continua em fevereiro, mal posso esperar para regressar finalmente à Superbike e voltar aos testes."