GERT56 abre el programa de formación IDM 2024

El equipo GERT56 BMW ha elaborado un nuevo plan de pruebas para el invierno. Éste se ha basado en una planificación individualizada de los tests por parte de los tres pilotos Patrick Hobelsberger, Toi Finsterbusch y Jan-Ole Jähnig con sus motos de pruebas en España, un buen equipamiento técnico por parte del equipo, un apoyo estable a distancia por parte de los técnicos y dos intensos tests de equipo.

El test de Cartagena, en enero, tenía como objetivo principal optimizar el estilo y las líneas de conducción, así como realizar los primeros ajustes técnicos menores. El técnico Peter Sebestyen también estuvo in situ. "En Valencia, en marzo, los especialistas en suspensiones de mototechSPV se unirán a nosotros con más material desarrollado", reveló el equipo por adelantado. "El test IDM allí se centrará en la puesta a punto técnica, la simulación de carrera y la gestión de los neumáticos".

El campamento de carreras organizado por Xavi Fores, que también ostenta un título IDM de Superbikes, en Cartagena fue un evento al que sólo se pudo asistir por invitación y con rodaje libre. "Y algunos grandes nombres de todos los campeonatos importantes", añade el equipo de Pirna, "como Johan Zarco, Aleix Espagaro, Peter Hickmann y compañía. Eso significa que tienes que ser lo suficientemente rápido como para no estorbar a los chicos en sus Superbikes chulísimas cuando están haciendo sus ejercicios de relajación."

No todo el mundo rodaba con transpondedor, pero Patrick Hobelsberger estaba en plena forma, tanto física como mentalmente, y marcó los mejores tiempos del día en las tres jornadas. Siguiendo una idea de su jefe de equipo, Ronny Schlieder, el tercer día volvió a marcar un tiempo de 1:32, unos dos segundos menos que el año anterior, un resultado decente para este recorrido.

La actuación de Jan Ole Jähnig en Cartagena demostró lo bien y estable que pueden rendir los pilotos con la configuración básica de la GERT56 BMW M 1000 RR. El joven alumno aventajado del GERT56, Jähnig realiza actualmente un máster en construcción metálica en la empresa de sus padres, encontró casi dos segundos en los tres días y mandó a casa a algunos pilotos consagrados con un tiempo de 1,34. "Tiene la impresión de que la superbike es cada vez más suya y de que puede convertir los ajustes, tanto técnicos como de estilo de pilotaje, en tiempos por vuelta con relativa rapidez, incluso en circuitos que le son desconocidos", comenta feliz su equipo.

"Las pruebas de invierno cuentan con el importante apoyo organizativo de los conocimientos logísticos de Bike Promotion en torno a Thomas Thieme & Sons", añadió. "Unas condiciones óptimas en las rutas y un puerto seguro para el equipo son servicios que nosotros, como equipo, apreciamos mucho". A la inversa, Hobelsberger participa como instructor en los eventos de promoción de la bicicleta y ofrece a los participantes apoyo sobre cómo ir más rápido de forma segura. También es genial la unión de la familia IDM en España, donde la gente se reúne y se divierte, pero también se ayuda y se apoya mutuamente. Hay que mencionar aquí, por ejemplo, a Philipp Steinmayr y al equipo que rodea a Tom Eder, que ayudaron al GERT56 en una situación u otra. Muchas gracias por ello".

"Fue una prueba muy, muy positiva para mí", dijo Hobelsberger. "Ya había hecho kilómetros en Almería y Valencia y había calentado. El óxido había desaparecido. Me ha ido muy bien en los dos circuitos. Pude entrenarme bien, pero viajaba solo y estaba deseando volver a trabajar con el equipo en Cartagena. Por supuesto, también estuve en contacto con Ronny Schlieder de antemano y coordinamos las fechas para que pudiera ponerme en marcha. Fue agradable volver a estar con la gente con la que tanto me divertí la temporada pasada. Enseguida me sentí cómodo y pude mejorar mi tiempo del año pasado en 1,2 segundos el primer día. El segundo día de pruebas teníamos un plan claro y creo que ha sido el día de pruebas más productivo de mi carrera. Fuimos avanzando poco a poco y mejorando nuestros tiempos. El tercer día marqué 1:32.8 min. Para mí fue algo completamente irreal. Estamos muy, muy contentos con el test. Además, es la primera vez en mi carrera que corro para el mismo equipo dos años seguidos. Todo el mundo se conoce ya. Se puede retomar con sensatez y limpieza donde se dejó. A menudo salía con Jan-Ole Jähnig, le llevaba en volandas y tiraba de él. Gracias también a Peter Sebestyen, que nos observaba y nos daba muchos consejos".

"La prueba me fue muy bien", dijo Jähnig con convicción. "No había tenido tan buenas experiencias con los tests de equipo en el pasado, pero esta vez ha sido realmente muy buena. Pudimos probar mucha geometría, suspensión y electrónica. Creo que hemos progresado mucho, especialmente de cara a la nueva temporada. Ya tenemos listo nuestro plan para el próximo test en España, que queremos probar y perfeccionar. Creo que de momento va bien. Hemos tenido tres días de condiciones perfectas, con un pitlane abierto, sólo profesionales y buen tiempo. Será difícil superarlo".