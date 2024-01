Le GERT56 ouvre le bal des entraînements IDM 2024

L'équipe BMW du GERT56 a mis en place un nouveau plan de test pour l'hiver. Celui-ci repose sur une planification individualisée des tests des trois pilotes Patrick Hobelsberger, Toi Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig avec leurs motos d'essai en Espagne, un bon équipement technique de la part de l'équipe, un soutien à distance stable de la part des techniciens et deux tests d'équipe intensifs.

Le test de janvier à Carthagène visait surtout à optimiser le style de conduite et les lignes, ainsi que les premiers petits ajustements techniques. Peter Sebestyen, coach de course, était également sur place. "En mars, à Valence, les spécialistes de la suspension de mototechSPV nous rejoindront avec du matériel perfectionné", révèle l'équipe en avant-première. "Là-bas, le test IDM portera déjà sur les réglages techniques, la simulation de course et la gestion des pneus".

Le Racecamp de Xavi Fores, également détenteur d'un titre IDM Superbike, à Carthagène était un événement sur invitation avec conduite libre. "Et quelques grenats de tous les grands championnats", ajoute la troupe de Pirna, "comme Johan Zarco, Aleix Espagaro, Peter Hickmann et compagnie. Cela signifie qu'il faut être assez rapide pour ne pas se mettre en travers de la route des gars avec leurs superbikes pimpées lors de leurs exercices d'assouplissement".

Tous n'ont pas roulé avec un transpondeur, mais Patrick Hobelsberger s'est présenté au meilleur de sa forme physique et mentale et a établi les meilleurs temps de la journée pendant les trois jours. Sur une idée du chef d'équipe Ronny Schlieder, il est reparti à la chasse aux temps le troisième jour et a finalement réalisé un temps de 1:32, soit environ deux secondes de moins que l'année dernière, ce qui est une bonne performance pour ce parcours.

La performance de Jan Ole Jähnig à Carthagène a montré à quel point les pilotes peuvent être performants et stables avec les réglages de base de la BMW M 1000 RR GERT56. Le jeune maître-élève du GERT56, Jähnig fait actuellement sa maîtrise en construction métallique dans l'entreprise de ses parents, a trouvé près de deux secondes en trois jours et a renvoyé certains pilotes confirmés chez eux avec un temps de 1.34 très bas. "On a eu l'impression que la Superbike était de plus en plus la sienne et qu'il traduisait assez rapidement en temps au tour les adaptations, tant techniques que de style de pilotage, même sur des circuits qu'il ne connaissait pas", se réjouissait son équipe.

"Les tests hivernaux bénéficient d'un soutien organisationnel important de la part du savoir-faire logistique de Bike Promotion autour de Thomas Thieme & Sons", ajoute-t-on encore. "Des conditions optimales sur les parcours et un havre de paix pour l'équipement sont pour nous, en tant qu'équipe, des services que nous apprécions beaucoup. Inversement, Hobelsberger intervient en tant qu'instructeur lors d'événements de promotion du vélo et offre aux participants un soutien sur la manière d'aller plus vite en toute sécurité. L'entente de la famille IDM en Espagne, où l'on se rencontre et s'amuse, mais aussi où l'on s'entraide et se soutient, est également très agréable. Il convient de mentionner ici par exemple Philipp Steinmayr et l'équipe autour de Tom Eder, qui ont aidé GERT56 dans l'une ou l'autre situation. Un grand merci pour cela".

"Pour moi, ce fut un test très, très positif", a ensuite assuré Hobelsberger. "J'avais déjà accumulé des kilomètres à Almeria et à Valence et j'avais roulé à chaud. La rouille avait disparu. Sur les deux circuits, ça s'est super bien passé. J'ai pu bien m'entraîner, mais j'étais seul et je me réjouissais de travailler à nouveau avec l'équipe à Carthagène. Bien sûr, j'étais en contact avec Ronny Schlieder et nous nous sommes mis d'accord sur les dates pour que je puisse partir. C'était agréable de retrouver les personnes avec lesquelles j'avais pris tant de plaisir la saison dernière. Je me suis tout de suite senti à l'aise et j'ai pu améliorer mon temps au tour de l'année dernière de 1,2 seconde dès le premier jour. Le deuxième jour de test, nous avions un plan clair et je pense que c'est le jour de test le plus productif que j'ai jamais eu dans ma carrière. Nous avons progressé de manière régulière et avons toujours amélioré nos temps. Le troisième jour, j'ai réalisé 1:32,8 min. C'était complètement irréel pour moi. Nous sommes vraiment très, très satisfaits de ce test. C'est aussi la première fois de ma carrière que je roule deux années de suite pour la même équipe. Tout le monde se connaît déjà. Tu peux donc continuer de manière raisonnable et propre là où tu t'es arrêté. Je suis aussi sorti très souvent avec Jan-Ole Jähnig, je l'ai emmené et tiré. Merci aussi à Peter Sebestyen, qui nous a observés et donné de nombreux conseils".

"Le test s'est très bien passé pour moi", a également déclaré Jähnig avec conviction. "Je n'avais pas eu de très bonnes expériences avec les tests d'équipe dans le passé, mais cette fois-ci, c'était vraiment très bien. Nous avons pu essayer beaucoup de choses au niveau de la géométrie, du châssis et de l'électronique. Je pense que nous avons fait de très bons progrès dans ce domaine, notamment pour la nouvelle saison. Notre plan pour le prochain test en Espagne est déjà prêt, ce que nous voulons encore essayer et affiner. Je pense que tout va bien. Nous avons eu trois jours de conditions parfaites avec des pitlanes ouvertes, uniquement des professionnels et du beau temps. Ce sera difficile à surpasser".