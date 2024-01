Il GERT56 apre il programma di formazione IDM 2024

Numerosi piloti stanno già viaggiando come piloti individuali per i test. Il team IDM Superbike di Karsten Wolf si presenta in Spagna con la squadra e con Hobelsberger e Jähnig.

Il team GERT56 BMW ha elaborato un nuovo piano di test per l'inverno. Questo si è basato su una pianificazione personalizzata dei test da parte dei tre piloti Patrick Hobelsberger, Toi Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig con le loro moto di prova in Spagna, su un buon equipaggiamento tecnico da parte del team, su un supporto remoto stabile da parte dei tecnici e su due intensi test di squadra.

Il test di gennaio a Cartagena ha avuto come obiettivo principale l'ottimizzazione dello stile di guida e delle linee, nonché i primi piccoli aggiustamenti tecnici. Sul posto era presente anche il tecnico Peter Sebestyen. "A marzo, a Valencia, gli specialisti delle sospensioni di mototechSPV ci raggiungeranno con materiale ulteriormente sviluppato", ha anticipato il team. "Il test IDM si concentrerà sulla messa a punto tecnica, sulla simulazione di gara e sulla gestione dei pneumatici".

Il campo di gara organizzato da Xavi Fores, anch'egli detentore di un titolo IDM Superbike, a Cartagena è stato un evento su invito con guida libera. "E alcuni grandi nomi di tutti i principali campionati", aggiunge il team di Pirna, "come Johan Zarco, Aleix Espagaro, Peter Hickmann e altri. Questo significa che bisogna essere abbastanza veloci da non intralciare i ragazzi sulle loro Superbike truccate quando fanno i loro esercizi di rilassamento".

Non tutti hanno girato con un transponder, ma Patrick Hobelsberger era assolutamente in forma sia fisicamente che mentalmente e ha fatto registrare i tempi più veloci della giornata in tutti e tre i giorni. Seguendo un'idea del capo equipaggio Ronny Schlieder, il terzo giorno è andato a caccia di tempi e ha concluso con un tempo di 1:32, circa due secondi in meno rispetto all'anno precedente e un risultato decente per questo percorso.

La prestazione di Jan Ole Jähnig a Cartagena ha dimostrato quanto i piloti possano essere bravi e stabili con l'assetto di base della BMW M 1000 RR del GERT56. Il giovane studente master del GERT56, Jähnig sta attualmente svolgendo un master in costruzioni in acciaio nell'azienda dei suoi genitori, ha trovato quasi due secondi nei tre giorni e ha mandato a casa alcuni piloti affermati con un tempo di 1,34 basso. "Si è avuta l'impressione che la superbike stia diventando sempre più sua e che riesca a convertire le regolazioni, sia dal punto di vista tecnico che dello stile di guida, in tempi sul giro relativamente rapidi, anche su piste che non gli sono familiari", ha dichiarato felicemente il suo staff.

"I test invernali sono supportati in modo significativo in termini di organizzazione dal know-how logistico di Bike Promotion di Thomas Thieme & Sons", ha aggiunto. Le condizioni ottimali sui percorsi e un porto sicuro per l'attrezzatura sono servizi che noi come squadra apprezziamo molto". Hobelsberger, invece, partecipa come istruttore agli eventi di promozione della bicicletta e offre ai partecipanti assistenza su come andare più veloce in sicurezza. Anche l'unione della famiglia IDM in Spagna è fantastica, dove le persone si incontrano e si divertono, ma anche si aiutano e si sostengono a vicenda. Vanno citati, ad esempio, Philipp Steinmayr e il team intorno a Tom Eder, che hanno aiutato il GERT56 in una situazione o nell'altra. Grazie di cuore per questo".

"È stato un test molto, molto positivo per me", ha detto Hobelsberger. "Avevo già accumulato chilometri ad Almeria e Valencia e mi ero riscaldato. La ruggine era sparita. È andata molto bene su entrambi i circuiti. Ho potuto allenarmi bene, ma viaggiavo da solo e non vedevo l'ora di lavorare di nuovo con la squadra a Cartagena. Naturalmente, ero anche in contatto con Ronny Schlieder e abbiamo coordinato le date in modo da poter partire. È stato bello tornare con le persone con cui mi sono divertito tanto la scorsa stagione. Mi sono sentito subito a mio agio e sono riuscito a migliorare il mio tempo sul giro rispetto all'anno scorso di 1,2 secondi nel primo giorno. Il secondo giorno di test avevamo un piano chiaro e credo che sia stata la giornata di test più produttiva della mia carriera. Abbiamo lavorato costantemente per migliorare i nostri tempi. Il terzo giorno ho fatto segnare un 1:32.8 min. È stato un risultato assolutamente irreale per me. Siamo davvero molto soddisfatti del test. È anche la prima volta nella mia carriera che corro per la stessa squadra per due anni di fila. Tutti si conoscono già. Si può riprendere in modo sensato e pulito da dove si è lasciato. Spesso sono uscito con Jan-Ole Jähnig, dandogli un passaggio e tirandolo con sé. Grazie anche a Peter Sebestyen, che ci ha osservato e ci ha dato molti consigli".

"Il test è andato molto bene per me", ha detto Jähnig con convinzione. "In passato non avevo avuto esperienze così positive con i test di squadra, ma questa volta è andata davvero molto bene. Abbiamo potuto provare molte geometrie, sospensioni ed elettronica. Penso che abbiamo fatto ottimi progressi, soprattutto in vista della nuova stagione. Il nostro piano per il prossimo test in Spagna è già stato finalizzato e vogliamo provarlo e perfezionarlo. Credo che finora stia andando bene. Abbiamo avuto tre giorni di condizioni perfette, con una pitlane aperta, solo professionisti e bel tempo. Sarà difficile superarli".