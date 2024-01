GERT56 abre programa de formação IDM 2024

A equipa GERT56 BMW elaborou um novo plano de testes para o inverno. Este plano baseou-se no planeamento individualizado dos testes pelos três pilotos Patrick Hobelsberger, Toi Finsterbusch e Jan-Ole Jähnig com as suas motos de teste em Espanha, no bom equipamento técnico da equipa, no apoio remoto estável dos técnicos e em dois testes de equipa intensivos.

O teste em Cartagena, em janeiro, teve como principal objetivo otimizar o estilo de condução e as linhas, bem como fazer os primeiros pequenos ajustes técnicos. O treinador de equitação Peter Sebestyen também esteve no local. "Em Valência, em março, os especialistas em suspensão da mototechSPV vão juntar-se a nós com mais material desenvolvido", revelou a equipa antecipadamente. "O teste IDM centrar-se-á na configuração técnica, na simulação de corrida e na gestão dos pneus."

O acampamento de corrida organizado por Xavi Fores, que também detém um título IDM Superbike, em Cartagena foi um evento apenas para convidados com pilotagem livre. "E alguns grandes nomes de todos os grandes campeonatos", acrescenta a equipa de Pirna, "como Johan Zarco, Aleix Espagaro, Peter Hickmann e outros. Isso significa que temos de ser suficientemente rápidos para não atrapalhar os tipos nas suas Superbikes melhoradas quando estão a fazer os seus exercícios de relaxamento."

Nem toda a gente andou com um transponder, mas Patrick Hobelsberger esteve em excelente forma física e mental e estabeleceu os tempos mais rápidos do dia nos três dias. Seguindo uma ideia do chefe de equipa Ronny Schlieder, ele foi à caça do tempo no terceiro dia e terminou com um tempo de 1:32, cerca de dois segundos abaixo do ano anterior e um resultado decente para este percurso.

O desempenho de Jan Ole Jähnig em Cartagena mostrou o quão bom e estável é o desempenho dos pilotos com a configuração básica da GERT56 BMW M 1000 RR. O jovem estudante do GERT56, Jähnig está atualmente a fazer o seu mestrado em construção de aço na empresa dos seus pais, ganhou quase dois segundos ao longo dos três dias e mandou para casa alguns pilotos estabelecidos com um tempo baixo de 1,34. "Ficou com a impressão de que a superbike está a tornar-se cada vez mais sua e que ele consegue converter os ajustes, tanto técnicos como em termos de estilo de condução, em tempos de volta relativamente rápidos, mesmo em pistas que não lhe são familiares", disse a sua equipa com satisfação.

"Os testes de inverno são significativamente apoiados em termos de organização pelo know-how logístico da Bike Promotion em torno da Thomas Thieme & Sons", acrescentou. "Condições óptimas nos percursos e um porto seguro para o equipamento são serviços que nós, enquanto equipa, apreciamos muito. Por outro lado, Hobelsberger está envolvido como instrutor em eventos de promoção de bicicletas e oferece apoio aos participantes sobre como acelerar em segurança. A união da família IDM em Espanha também é excelente, onde as pessoas se encontram e se divertem, mas também se ajudam e apoiam mutuamente. Philipp Steinmayr e a equipa em torno de Tom Eder, por exemplo, devem ser mencionados aqui, que ajudaram o GERT56 numa ou noutra situação. Muito obrigado por isso".

"Foi um teste muito, muito positivo para mim", disse Hobelsberger. "Já tinha feito quilómetros em Almeria e Valência e tinha aquecido. A ferrugem tinha desaparecido. Correu muito bem em ambas as pistas. Consegui treinar bem, mas viajei sozinho e estava ansioso por voltar a trabalhar com a equipa em Cartagena. Claro que também entrei em contacto com o Ronny Schlieder antes e coordenámos as datas para que eu pudesse ir. Foi bom voltar a estar com as pessoas com quem me diverti tanto na época passada. Senti-me imediatamente confortável e consegui melhorar o meu tempo de volta do ano passado em 1,2 segundos no primeiro dia. No segundo dia de testes tínhamos um plano claro e penso que foi o dia de testes mais produtivo que já tive na minha carreira. Avançámos de forma constante e continuámos a melhorar os nossos tempos. No terceiro dia, consegui um tempo de 1:32,8 min. Foi algo completamente irreal para mim. Estamos muito, muito satisfeitos com o teste. É também a primeira vez na minha carreira que ando na mesma equipa dois anos seguidos. Toda a gente já se conhece. É possível retomar de forma sensata e limpa o ponto em que ficámos. Saí muitas vezes com o Jan-Ole Jähnig e dei-lhe boleia e puxei-o. Agradeço também a Peter Sebestyen, que nos observou e nos deu muitas dicas."

"O teste correu-me muito bem", disse Jähnig com convicção. "Não tinha tido boas experiências com testes de equipa no passado, mas desta vez foi realmente muito bom. Pudemos experimentar muita geometria, suspensão e eletrónica. Penso que fizemos progressos muito bons, especialmente para a nova época. O nosso plano para o próximo teste em Espanha já foi finalizado e queremos experimentar e aperfeiçoar. Penso que até agora está a correr bem. Tivemos três dias de condições perfeitas, com um pitlane aberto, apenas profissionais e bom tempo. Vai ser difícil superar isso".