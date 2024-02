Kamil Krzemien: No habrá ampliación de IDM en el equipo BMW

"Desgraciadamente, no serán buenas noticias las que comparta con vosotros", explicó Kamil Krzemien en las redes sociales. Su ya ex jefe de equipo, Werner Daemen, también ha confirmado ahora la marcha del joven polaco del equipo BMW. "Kamil es un buen chico y siempre estuvimos contentos con él", ha asegurado Daemen, "la separación no tiene nada que ver con eso". El belga aún no ha desvelado cómo será exactamente su equipo en 2024. Pero podemos esperar al menos cuatro, si no cinco corredores. "Tenemos que repartir la carga sobre muchos hombros", subraya Daemen una y otra vez, recordando también la creciente presión de los costes en el IDM.

"Después de dos temporadas con gente estupenda, mi etapa en un equipo muy bueno ha llegado a su fin", dice Krzemien, describiendo sus sentimientos. "Siento mucho tener que dejar un lugar donde aprendí tanto, conocí a tanta gente buena y adquirí tantos conocimientos de otros pilotos, ingenieros y mecánicos, pero también de cada miembro del equipo. Sin duda lo echaré de menos, y también a mi moto".

"No quería dejar el equipo", admite Krzemien. "Vale, la temporada pasada no fue la mejor de mi carrera, la lesión tampoco ayudó y esperaba volver. Me gustaría dar las gracias a todo el equipo BCC-alpha-Van Zon-BMW, a todos los que creyeron en mí y me apoyaron desde el primer día. Ha sido un viaje maravilloso y estoy muy agradecida por ello. Deseo al equipo mucho éxito en la próxima temporada y en los años venideros".

Lo que le queda al polaco es su plaza de titular en el Wójcik Racing Team para el Campeonato del Mundo de Resistencia. Sin embargo, actualmente no tiene ninguna posibilidad de conseguir una plaza en el IDM ni en ningún otro campeonato en solitario. Habría habido oportunidades. "Pero, por desgracia, las opciones están muy por encima de mi presupuesto", resume la situación. "Sólo el tiempo dirá qué más pasa. Una cosa seguirá siendo siempre igual: Esté donde esté, siempre daré mi cien por cien. También me gustaría dar las gracias a mis socios, aficionados y a todos los que me apoyan en los buenos y en los malos momentos."