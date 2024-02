Kamil Krzemien : Pas de prolongation IDM dans l'équipe BMW

"Malheureusement, ce ne sera pas une bonne nouvelle que je partagerai avec vous", a déclaré Kamil Krzemien sur les médias sociaux. Même son désormais ancien chef d'équipe, Werner Daemen, confirme désormais le départ du jeune Polonais de l'équipe BMW. "Kamil est un bon garçon et nous avons toujours été satisfaits de lui", assure Daemen, "la séparation n'a rien à voir avec cela". Le Belge ne révèle pas encore à quoi ressemblera exactement son équipe en 2024. Mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins quatre, voire cinq pilotes. "Nous devons répartir la charge sur de nombreuses épaules", souligne régulièrement Daemen, rappelant ainsi la pression croissante sur les coûts en IDM.

"Après deux saisons passées avec des gens formidables, mon temps au sein d'une très bonne équipe est arrivé à son terme", explique Krzemien pour décrire son sentiment. "Je suis vraiment désolé de devoir quitter un endroit où j'ai tant appris, rencontré beaucoup de bonnes personnes, reçu beaucoup de connaissances d'autres pilotes, d'ingénieurs, de mécaniciens mais aussi de chaque membre de l'équipe. Cela va définitivement me manquer et ma moto aussi".

"Je ne voulais pas quitter l'équipe", admet Krzemien. "D'accord, la saison dernière n'a pas été la meilleure de ma carrière, la blessure n'a pas aidé non plus et je m'attendais à revenir. Je remercie toute l'équipe de BCC-alpha-Van Zon-BMW, tous ceux qui ont cru en moi et m'ont soutenu depuis le premier jour. Ce fut un voyage merveilleux et j'en suis très reconnaissant. Je souhaite à l'équipe beaucoup de succès pour la saison à venir et les années suivantes".

Ce qui reste au Polonais, c'est sa place au sein de l'équipe Wójcik Racing pour le championnat du monde d'endurance. Mais actuellement, aucune place en IDM ou dans un autre championnat en solo ne lui fait signe. Il y aurait pourtant eu des possibilités. "Mais malheureusement, les options dépassent largement mon budget", résume-t-il. "L'avenir nous dira ce qui se passera. Une chose restera toujours la même : Où que je sois, je me donnerai toujours à 100%. Je tiens également à remercier mes partenaires, mes fans et tous ceux qui me soutiennent dans les bons et les mauvais moments".