Kamil Krzemien: Nessuna estensione dell'IDM nel team BMW

"Purtroppo non sarà una buona notizia che condividerò con voi", ha spiegato Kamil Krzemien sui social media. Anche il suo ex capo squadra Werner Daemen ha confermato la partenza del giovane polacco dal team BMW. "Kamil è un bravo ragazzo e siamo sempre stati felici con lui", ha assicurato Daemen, "la separazione non ha nulla a che fare con questo". Il belga non ha ancora rivelato come sarà esattamente la sua squadra nel 2024. Ma possiamo aspettarci almeno quattro, se non cinque corridori. "Dobbiamo distribuire il carico su più spalle", sottolinea ancora Daemen, ricordando anche la crescente pressione sui costi nell'IDM.

"Dopo due stagioni con persone fantastiche, il mio tempo in un'ottima squadra è giunto al termine", afferma Krzemien, descrivendo le sue sensazioni. "Sono molto dispiaciuto di dover lasciare un posto dove ho imparato così tanto, ho incontrato così tante brave persone e ho acquisito così tante conoscenze da altri piloti, ingegneri e meccanici, ma anche da ogni membro del team. Mi mancherà sicuramente tutto questo e anche la mia moto".

"Non volevo lasciare la squadra", ammette Krzemien. "Ok, la scorsa stagione non è stata la migliore della mia carriera, anche l'infortunio non ha aiutato e mi aspettavo di tornare. Vorrei ringraziare tutto il team BCC-alpha-Van Zon-BMW, tutti coloro che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto fin dal primo giorno. È stato un viaggio meraviglioso e ne sono molto grato. Auguro al team ogni successo per la prossima stagione e per gli anni a venire".

Ciò che resta al polacco è il posto da titolare nel Wójcik Racing Team per il Campionato del Mondo Endurance. Tuttavia, al momento non c'è alcuna possibilità di un posto nell'IDM o in qualsiasi altro campionato in solitaria. Ci sarebbero state delle opportunità. "Ma purtroppo le opzioni sono ben al di là del mio budget", riassume la situazione. "Solo il tempo ci dirà cos'altro succederà. Una cosa rimarrà sempre la stessa: Indipendentemente dal luogo in cui mi trovo, darò sempre il mio 100 per cento. Vorrei anche ringraziare i miei partner, i fan e tutti coloro che mi sostengono nella buona e nella cattiva sorte".