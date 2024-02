Kamil Krzemien: Não há extensão da IDM na equipa BMW

"Infelizmente, não serão boas notícias que irei partilhar convosco", explicou Kamil Krzemien nas redes sociais. O seu antigo chefe de equipa, Werner Daemen, também confirmou a saída do jovem polaco da equipa BMW. "Kamil é um bom rapaz e sempre estivemos felizes com ele", garantiu Daemen, "a separação não tem nada a ver com isso". O belga ainda não revelou qual será exatamente o aspeto da sua equipa em 2024. Mas podemos esperar pelo menos quatro, se não cinco ciclistas. "Temos de distribuir a carga por muitos ombros", sublinha Daemen, lembrando também a crescente pressão dos custos na IDM.

"Depois de duas épocas com grandes pessoas, o meu tempo numa equipa muito boa chegou ao fim", diz Krzemien, descrevendo os seus sentimentos. "Tenho muita pena de ter de deixar um lugar onde aprendi tanto, conheci tantas pessoas boas e ganhei tanto conhecimento com outros pilotos, engenheiros e mecânicos, mas também com todos os membros da equipa. Vou ter saudades disso e da minha mota também".

"Não queria deixar a equipa", admite Krzemien. "A época passada não foi a melhor da minha carreira, a lesão também não ajudou e eu esperava regressar. Gostaria de agradecer a toda a equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW, a todos os que acreditaram em mim e me apoiaram desde o primeiro dia. Tem sido uma viagem maravilhosa e estou muito grato por isso. Desejo à equipa todo o sucesso na próxima época e nos próximos anos".

O que resta ao polaco é o seu lugar à partida na Wójcik Racing Team para o Campeonato do Mundo de Resistência. No entanto, não há atualmente qualquer hipótese de um lugar no IDM ou em qualquer outro campeonato a solo. Teria havido oportunidades. "Mas, infelizmente, as opções estão muito para além do meu orçamento", resume a situação. "Só o tempo dirá o que mais pode acontecer. Uma coisa permanecerá sempre a mesma: Onde quer que eu esteja, darei sempre os meus 100 por cento. Gostaria também de agradecer aos meus parceiros, fãs e a todos os que me apoiam nos bons e maus momentos."