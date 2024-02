L'équipe BMW à nouveau à cinq en IDM Superbike

L'équipe autour du chef d'équipe Werner Daemen est sur ses valises. En effet, à partir de jeudi, ce ne sera pas le carnaval, le carnaval ou le carnaval pour l'équipe internationale, mais le mot d'ordre sera tester, tester et encore tester. En Espagne, l'équipe Champion-alpha-Van Zon-BMW se présentera pour la première fois ensemble. Le triple champion IDM Ilya Mikhalchik sera à nouveau à bord. L'Ukrainien sera à nouveau la locomotive de l'écurie belge. "J'attends de lui", explique sans surprise son patron Werner Daemen, "qu'il se batte à nouveau pour le titre en IDM Superbike. Même si cela ne sera pas plus facile. Florian Alt sera à nouveau de la partie, Ducati sera également très fort. Mais sans erreur de notre part ou de celle d'Ilyas, nous serons bien présents".

Philipp Steinmayr a prolongé son contrat, mais pour des raisons personnelles, il a dû renoncer au test de l'équipe en Espagne. L'année dernière, l'Autrichien avait montré une belle amélioration de ses performances et s'était habilement battu avec les visiteurs du championnat du monde Garrett Gerloff et Loris Baz au Red Bull Ring. Son compatriote Jan Mohr est lui aussi de retour dans l'équipe. "Je lui avais promis, après sa grave chute il y a plus d'un an sur le Schleizer Dreieck", explique Daemen à propos de ce retour, "qu'il pourrait revenir dans notre équipe lorsqu'il serait à nouveau en forme".

Depuis la Hongrie, Bálint Kovács se mêle à nouveau à la lutte pour les points IDM Superbike. "Lui aussi a bien évolué l'année dernière", explique Daemen. Le Belge porte le même jugement sur Max Schmidt, le seul Allemand de l'équipe. "Tous étaient capables de se classer dans le top huit", explique Daemen. "Maintenant, la question va se poser de savoir lequel de ces garçons est capable de passer à l'étape suivante". Le Polonais Kamil Krzemien n'est plus de la partie. Un duo composé de Marc Buchner et Julius Ilmberger, qui participe au Pro Superstock 1000 pour BMW, est également à bord.

L'une des nouveautés de l'équipe est son nom. Avec le distributeur belge de lubrifiants Champion, déjà partenaire de l'équipe BMW en championnat du monde d'endurance, Daemen a pu enthousiasmer son sponsor également pour l'IDM. L'équipe BCC autour d'Andy Gerlich n'est plus de la partie. Selon Daemen, le technicien d'Heilbronn veut à nouveau faire courir sa propre équipe.