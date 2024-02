BMW di nuovo con cinque piloti nell'IDM Superbike

Ilya Mikhalchik, Philipp Steinmayr, Max Schmidt, Bálint Kovács e Jan Mohr si schiereranno nel team Champion-alpha-Van Zon-BMW per Werner Daemen nella lotta per il titolo IDM 2024.

Il team attorno al capo squadra Werner Daemen è seduto su valigie piene. Perché da giovedì il motto dell'equipaggio internazionale non sarà carnevale, carnevale o carnevale, ma prove, prove e ancora prove. In Spagna, il team Champion-alpha-Van Zon-BMW si presenterà per la prima volta insieme. Ancora una volta, il tre volte campione IDM Ilya Mikhalchik sarà a bordo. L'ucraino sarà ancora una volta la forza trainante della scuderia belga. "Mi aspetto che", spiega senza sorpresa il suo capo Werner Daemen, "torni a competere per il titolo IDM Superbike. Anche se non sarà più facile. Florian Alt sarà di nuovo in gioco e anche la Ducati sarà molto forte. Ma senza errori da parte di Ilyas o della nostra squadra, saremo in lizza".

Philipp Steinmayr, che ha dovuto cancellare il test di squadra in Spagna per motivi personali, ha prolungato il suo contratto. L'austriaco ha mostrato un discreto miglioramento delle prestazioni lo scorso anno e si è abilmente scontrato con gli ospiti del Campionato del Mondo Garrett Gerloff e Loris Baz al Red Bull Ring. Anche il suo connazionale Jan Mohr è tornato in squadra. "Gli avevo promesso, dopo il suo grave incidente allo Schleizer Dreieck più di un anno fa", ha detto Daemen, spiegando il ritorno, "che sarebbe potuto tornare nella nostra squadra quando fosse stato di nuovo in forma".

Dall'Ungheria, Bálint Kovács sarà nuovamente coinvolto nella lotta per i punti della IDM Superbike. "Anche lui si è sviluppato bene l'anno scorso", ha detto Daemen. Il belga ha la stessa opinione di Max Schmidt, l'unico tedesco della squadra. "Tutti erano in grado di arrivare tra i primi otto", spiega Daemen. "Ora si tratta di capire chi dei ragazzi è in grado di fare il passo successivo". Il polacco Kamil Krzemien non fa più parte della squadra. Inoltre, è presente un duo composto da Marc Buchner e Julius Ilmberger, che gareggerà per BMW nella Pro Superstock 1000.

Una delle novità del team è il nome. Con il distributore belga di lubrificanti Champion, già partner del team BMW World Endurance Championship, Daemen è riuscito a convincere il suo sponsor a unirsi all'IDM. Il team BCC di Andy Gerlich non è più coinvolto. Secondo Daemen, il tecnico di Heilbronn vuole partecipare nuovamente alla gara con un proprio team.