A equipa BMW volta a contar com cinco pilotos na IDM Superbike

A equipa à volta do chefe de equipa Werner Daemen está sentada em cima de malas feitas. Porque a partir de quinta-feira, o lema da equipa internacional não será carnaval, carnaval ou carnaval, mas sim testes, testes e mais testes. Em Espanha, a equipa Champion-alpha-Van Zon-BMW vai apresentar-se junta pela primeira vez. Mais uma vez, o tricampeão da IDM, Ilya Mikhalchik, estará a bordo. O ucraniano será mais uma vez a força motriz do estábulo belga. "Espero que ele", explica o seu patrão Werner Daemen, sem surpresas, "volte a competir pelo título IDM Superbike. Mas não será nada fácil. Florian Alt vai estar novamente na luta e a Ducati também vai estar muito forte. Mas sem quaisquer erros do Ilyas ou da nossa equipa, estaremos bem na luta."

Philipp Steinmayr, que teve de cancelar o teste da equipa em Espanha por motivos pessoais, prolongou o seu contrato. O austríaco mostrou uma melhoria decente no desempenho no ano passado e misturou-se habilmente com os visitantes do Campeonato do Mundo Garrett Gerloff e Loris Baz no Red Bull Ring. O seu compatriota Jan Mohr também está de volta à equipa. "Tinha-lhe prometido, depois do grave acidente em Schleizer Dreieck, há mais de um ano", disse Daemen, explicando o regresso, "que poderia voltar à nossa equipa quando estivesse novamente em forma".

Da Hungria, Bálint Kovács vai estar mais uma vez envolvido na luta pelos pontos da IDM Superbike. "Ele também evoluiu bem no ano passado", disse Daemen. O belga tem a mesma opinião sobre Max Schmidt, que é o único alemão na equipa. "Todos eram capazes de terminar entre os oito primeiros", explica Daemen. "Agora a questão é saber qual dos rapazes pode dar o próximo passo." O polaco Kamil Krzemien já não está na equipa. Também a bordo está uma dupla composta por Marc Buchner e Julius Ilmberger, que vai competir pela BMW na Pro Superstock 1000.

Uma das novidades da equipa é o nome. Com o distribuidor de lubrificantes belga Champion, que já é parceiro da equipa do Campeonato do Mundo de Resistência da BMW, a Daemen conseguiu convencer o seu patrocinador a juntar-se à IDM. A equipa BCC de Andy Gerlich já não está envolvida. De acordo com a Daemen, o técnico de Heilbronn quer voltar a enviar a sua própria equipa para a corrida.