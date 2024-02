Salon de la moto de Leipzig avec deux présentations IDM

Le week-end prochain, le salon Motorrad Messe Leipzig célèbrera sa deuxième édition après le "Corona-Break". L'organisateur attire plus d'exposants, plus de surface et à nouveau plus de sport automobile.

Le salon de la moto de Leipzig a connu une forte croissance au cours de sa deuxième année d'existence après la pause Corona, avec davantage de marques et des stands plus grands. Par rapport à l'année dernière, le grand salon du deux-roues dans l'est de la République occupe 30 % de surface en plus. Harley-Davidson, Triumph et KTM, par exemple, ont considérablement agrandi leurs stands et Honda est de retour pour la première fois après l'interruption de Corona. Outre les nouvelles machines venues du monde entier, le vaste parc des expositions de Leipzig propose des vêtements, des accessoires et des services. De nouveaux exposants et marques sont également présents à cet égard.

Une grande marque, datant de l'époque de la RDA, sera de la partie. La Simson Schwalbe naît sous un aspect historique, mais est propulsée par un moteur électrique. Un stand certainement intéressant pour les fans de la marque culte est-allemande, tout comme pour la clientèle à la recherche d'un deuxième véhicule intéressant pour la circulation en ville.

Le thème du sport automobile, très en vogue dans la région et un peu plus loin, sera pris en compte par diverses présentations sur scène. Ainsi, le samedi 10 février à 12h30, l'équipe ORM Racing Team 2024 sera officiellement présentée. Pour cette équipe, Kevin Orgis, vainqueur de la Superstock 1000 Cup l'année dernière, partira cette année à la chasse aux points avec une BMW en IDM Superbike.

De même, son jeune frère Leon parlera de ses projets pour 2024. Nous ne pouvons que révéler qu'il sera pilote d'usine Yamaha Superbike et qu'il se rendra sporadiquement à l'IDM dans ce cadre. Le début de la saison est prévu du 3 au 5 mai sur le Sachsenring.

À partir de 14 heures, Bike Promotion présentera ses séries de courses (de loisirs), le championnat Int. Deutsche Bike Promotion et la German Endurance Cup, et le musée allemand de l'enduro de Zschopau fera également de la publicité pour son propre compte devant le public.

Dimanche, à partir de 14 heures, la prochaine présentation officielle de l'équipe sera celle de GERT56, avec les anciens pilotes de Superbike IDM et ceux de cette année, Toni Finsterbusch de Krostitz et Jan-Ole Jähnig de Lehndorf près d'Altenburg.

Les stands des clubs seront également très sportifs. Le Stuntshow dans le hall d'exposition 4 aura un peu plus de place pour les spectacles artistiques. Il sera également possible d'y acheter des billets pour le Grand Prix de moto sur le Sachsenring. Des compétitions de supermotard et des démonstrations spectaculaires se dérouleront à l'extérieur du hall 4 pendant les trois jours du salon.

La combinaison du salon de la moto avec le salon "Maison, Jardin, Loisirs" qui se déroule en même temps et qui a été lancée avec succès en 2023 sera reconduite, de sorte que le samedi et le dimanche, les visiteurs de l'événement moto pourront également visiter les stands, les restaurants et les offres de loisirs dans les halls 1, 3 et 5 avec leur billet d'entrée - et bien sûr l'inverse. Une bonne occasion pour une excursion (en famille) un peu plus importante à Leipzig.

Le vendredi (9 février), le salon de la moto est ouvert spécialement pour les fans de deux-roues. De 12 à 18 heures, la moto à l'état pur est à l'ordre du jour. L'entrée coûte 10 euros en prévente en ligne et 12 euros à la caisse. Les billets en prévente sont disponibles sur www.zweiradmessen.de

Le samedi et le dimanche (10 et 11 février), les quatre grands halls du salon au total ouvriront leurs portes de 9h30 à 18h sur les thèmes "Maison, jardin, loisirs", "Mitteldeutscher Handwerksmesse" et "Motorrad Messe Leipzig".

Ceux qui viennent à vélo peuvent se garer gratuitement à proximité de l'entrée, comme d'habitude. De là, on accède directement à l'exposition de motos.