Salone della moto di Lipsia con due presentazioni IDM

Un maggior numero di marchi e stand espositivi più grandi fanno sì che il Salone della Moto di Lipsia sia di nuovo in forte crescita nel suo secondo anno dopo la pausa di Corona. La grande fiera delle due ruote nell'est della Germania ha occupato il 30% di spazio in più rispetto all'anno scorso. Harley-Davidson, Triumph e KTM, ad esempio, hanno ampliato in modo significativo i loro stand e Honda è tornata per la prima volta dopo la pausa Corona. Oltre alle nuove macchine provenienti da tutto il mondo, nell'ampio centro espositivo di Lipsia saranno presenti abbigliamento, accessori e offerte di assistenza. In quest'area saranno rappresentati anche nuovi espositori e marchi.

Sarà presente anche un importante marchio dell'epoca della DDR. Il Simson Schwalbe avrà un aspetto storico, ma sarà alimentato da un motore elettrico. Uno stand sicuramente interessante per i fan del marchio cult della Germania Est, ma anche per i clienti alla ricerca di un secondo veicolo interessante per il traffico cittadino.

Il tema del motorsport, molto popolare nella regione e nell'area circostante leggermente più ampia, sarà preso in considerazione con diverse presentazioni sul palco. Ad esempio, l'ORM Racing Team 2024 sarà presentato ufficialmente sabato 10 febbraio alle 12:30. Il vincitore della Superstock 1000 Cup dello scorso anno Kevin Orgis andrà a caccia di punti per il team quest'anno nella IDM Superbike con una BMW.

Anche il fratello minore Leon parlerà dei suoi progetti per il 2024. Tutto ciò che si può rivelare in anticipo è che sarà il collaudatore della Yamaha Superbike e che farà sporadiche apparizioni all'IDM in questo contesto. L'apertura della stagione dal 3 al 5 maggio al Sachsenring è già programmata.

A partire dalle 14.00, Bike Promotion presenterà le sue serie di gare (hobbistiche), l'Int. Deutsche Bike Promotion Meisterschaft e la German Endurance Cup, e anche il Museo tedesco dell'Enduro di Zschopau promuoverà la propria causa davanti a un pubblico.

La presentazione ufficiale del team avrà luogo domenica a partire dalle 14.00, con il GERT56 che presenterà gli ex piloti dell'IDM Superbike e di quest'anno Toni Finsterbusch di Krostitz e Jan-Ole Jähnig di Lehndorf vicino ad Altenburg.

Anche gli stand dei club saranno ricchi di azione sportiva. L'esibizione di stunt nel padiglione 4 avrà un po' più di spazio per l'arte spettacolare. Qui si potranno acquistare anche i biglietti per il Gran Premio di motociclismo al Sachsenring. Nell'area esterna adiacente al padiglione 4, durante tutti e tre i giorni della fiera, si svolgeranno spettacolari gare di supermoto e dimostrazioni.

La combinazione della fiera delle moto con la concomitante fiera "Casa, giardino, tempo libero", lanciata con successo nel 2023, sarà mantenuta in modo che i visitatori dell'evento motociclistico possano visitare anche gli stand, i ristoranti e le attività per il tempo libero nei padiglioni 1, 3 e 5 con il loro biglietto d'ingresso il sabato e la domenica - e viceversa, naturalmente. Una buona occasione per una gita (familiare) un po' più ampia a Lipsia.

Venerdì (9 febbraio), la fiera delle moto sarà aperta soprattutto per gli appassionati delle due ruote. Dalle 12.00 alle 18.00, il divertimento in moto è all'ordine del giorno. L'ingresso costa 10 euro in prevendita online e 12 euro al botteghino. I biglietti in prevendita sono disponibili su www.zweiradmessen.de

Sabato e domenica (10 e 11 febbraio), i quattro grandi padiglioni espositivi saranno aperti dalle 9.30 alle 18.00 con i temi "Casa, giardino, tempo libero", la Fiera dell'artigianato della Germania centrale e la Fiera della moto di Lipsia.

Come sempre, chi viaggia in bicicletta può parcheggiare gratuitamente vicino all'ingresso. Da lì si può accedere direttamente alla fiera delle moto.