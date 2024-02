Salão de motos de Leipzig com duas apresentações IDM

A Motorrad Messe Leipzig celebra no próximo fim de semana a sua segunda edição após a pausa do corona. O organizador está a atrair novamente mais expositores, mais espaço e mais desportos motorizados.

Mais marcas e stands de exposição maiores significam que o Salão de Motociclos de Leipzig está a crescer fortemente novamente no seu segundo ano após a pausa do Corona. A grande feira de duas rodas no leste da Alemanha ocupou 30 por cento mais espaço do que no ano passado. A Harley-Davidson, a Triumph e a KTM, por exemplo, aumentaram significativamente os seus stands e a Honda está de volta pela primeira vez após a pausa do coronavírus. Para além de novas máquinas de todo o mundo, haverá vestuário, acessórios e ofertas de serviços no espaçoso centro de exposições de Leipzig. Nesta área, estarão também representados novos expositores e marcas.

Uma grande marca da época da RDA também estará presente. A Simson Schwalbe terá um aspeto histórico, mas será movida por um motor elétrico. É certamente um stand interessante para os fãs da marca de culto da Alemanha de Leste, bem como para os clientes que procuram um segundo veículo interessante para o tráfego citadino.

O tema dos desportos motorizados, que é muito popular na região e nos arredores, será abordado com várias apresentações em palco. Por exemplo, a ORM Racing Team 2024 será apresentada oficialmente no sábado, 10 de fevereiro, às 12h30. O vencedor da Taça Superstock 1000 do ano passado, Kevin Orgis, vai tentar conquistar pontos para a equipa este ano na IDM Superbike com uma BMW.

O seu irmão mais novo, Leon, também irá falar sobre os seus planos para 2024. Tudo o que pode ser revelado antecipadamente é que ele actuará como piloto de testes da Yamaha Superbike e fará aparições esporádicas no IDM neste contexto. A abertura da época, de 3 a 5 de maio, em Sachsenring, já está planeada.

A partir das 14h00, a Bike Promotion apresentará a sua série de corridas (de passatempos), a Int. Deutsche Bike Promotion Meisterschaft e a German Endurance Cup, e o German Enduro Museum Zschopau também promoverá a sua própria causa perante um público.

A próxima apresentação oficial da equipa terá lugar no domingo, a partir das 14h00, com a GERT56 a contar com os antigos e actuais pilotos da IDM Superbike, Toni Finsterbusch, de Krostitz, e Jan-Ole Jähnig, de Lehndorf, perto de Altenburg.

Também haverá muita ação desportiva nos stands dos clubes. O espetáculo de acrobacias na sala de exposições 4 terá um pouco mais de espaço para a arte espetacular. Os bilhetes para o Grande Prémio de motociclismo no Sachsenring também podem ser comprados aqui. Na área exterior, junto ao pavilhão 4, realizar-se-ão espectaculares competições de supermoto e demonstrações de espectáculos durante os três dias da feira.

A combinação da feira de motociclos com a feira concomitante "Casa, Jardim, Lazer", lançada com sucesso em 2023, será mantida, de modo a que os visitantes do evento de motociclos possam também visitar os stands, restaurantes e actividades de lazer nos pavilhões 1, 3 e 5 com o seu bilhete de entrada no sábado e no domingo - e vice-versa, claro. Uma boa oportunidade para uma excursão um pouco mais alargada (em família) a Leipzig.

Na sexta-feira (9 de fevereiro), a feira de motos estará aberta especialmente para os fãs de duas rodas. Das 12h00 às 18h00, a diversão pura com motas está na ordem do dia. A entrada custa 10 euros na venda online antecipada e 12 euros na bilheteira. Os bilhetes antecipados estão disponíveis em www.zweiradmessen.de

No sábado e no domingo (10 e 11 de fevereiro), os quatro grandes pavilhões de exposição estarão abertos das 9h30 às 18h00, com os temas "Casa, Jardim, Lazer", a Feira de Artesanato da Alemanha Central e a Feira de Motociclos de Leipzig.

Como habitualmente, quem viaja de bicicleta pode estacionar gratuitamente junto à entrada. A partir daí, tem acesso direto à exposição de motos.