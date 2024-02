Hannes Soomer : en 2024 avec BMW dans la lutte pour le titre IDM

Il était clair depuis longtemps que Hannes Soomer souhaitait à nouveau participer à l'IDM pour la saison 2024. Après tout, l'Estonien s'était presque parfaitement adapté après avoir quitté le championnat du monde Supersport et être passé à l'IDM Superbike en 2023. Avec deux troisièmes places lors de l'ouverture sur le Sachsenring, Soomer, qui roulait encore sur une Honda, s'était tout de suite bien introduit dans l'IDM et comptait jusqu'à la fin de la saison parmi les candidats potentiels au titre. Même s'il n'a pas remporté de victoire lors de sa première année en IDM, il s'est finalement classé quatrième au classement général.

Même si ses contacts Honda en Estonie étaient bons et qu'il avait même eu l'occasion de faire une incursion dans le championnat du monde de Superbike l'année précédente au sein de l'équipe Petronas MIE Racing Honda, le jeune homme de 25 ans est passé chez BMW avec effet immédiat. Il est actuellement en route pour l'Espagne afin d'y prendre la piste pour la première fois avec sa nouvelle machine de travail.

"Nous passons chez BMW pour cette année et, nous l'espérons, au-delà", a déclaré Soomer peu avant son départ, "parce que nous pensons que la BMW sera la moto avec le meilleur potentiel de victoires dans les années à venir. La structure de l'équipe Enos Motorsport restera la même, nous aurons un peu plus de personnel que l'année dernière".

Le tout est également soutenu par Werner Daemen qui, avec son équipe Champion-alpha-Van Zon-BMW et avec son pilote Ilya Mikhalchik, envoie lui-même l'un des fers les plus chauds dans la lutte pour la couronne IDM Superbike. "En principe, tout le monde peut acheter ou louer une BMW chez moi et ma société MRP, construite exactement comme celle du team IDM", explique Daemen. "Hannes m'avait appelé et j'ai accepté de lui préparer la moto. C'est un bon pilote et je le soutiens pleinement".

"Nous faisons certes tout nous-mêmes sur le circuit", assure Soomer, "mais nous recevons une portion de soutien supplémentaire de la part de MRP et cela rendra certainement la transition plus souple. Pour l'instant, je suis content que les essais commencent enfin". En Espagne, Soomer, qui fêtera son 26e anniversaire le 17 février, pourra alors se mesurer pour la première fois aux autres pilotes BMW de l'IDM et du championnat du monde d'endurance, comme Mikhalchik et Markus Reiterbeger. Dans le championnat du monde d'endurance, Daemen s'est également assuré les services de Soomer, qui y fait office de quatrième homme en cas d'urgence.

"Bien sûr que je veux qu'Ilya devienne champion IDM avec notre équipe", précise Daemen en riant, interrogé sur la nouvelle concurrence dans sa propre écurie. Mais si cela ne marche pas, ce sera un autre pilote BMW, Soomer, qui s'en chargera. Du point de vue du matériel, il n'y aura aucune différence entre lui et Mikhalchik".