Hannes Soomer: 2024 con BMW nella lotta per il titolo IDM

Era chiaro da tempo che Hannes Soomer voleva tornare a gareggiare nell'IDM nella stagione 2024. Dopo tutto, l'estone si era ambientato quasi perfettamente dopo il suo ritiro dal campionato mondiale Supersport e il passaggio alla IDM Superbike nel 2023. Con due terzi posti all'esordio stagionale al Sachsenring, Soomer, ancora in sella a una Honda, ha iniziato bene l'IDM ed è stato uno dei potenziali contendenti al titolo fino alla fine della stagione. Anche se gli è stata negata la vittoria nel suo anno di debutto nell'IDM, si è classificato quarto in classifica generale.

Anche se i suoi contatti con la Honda nella natia Estonia erano buoni e l'anno scorso ha persino avuto la possibilità di fare un'incursione nel campionato mondiale Superbike con il team Petronas MIE Racing Honda, il 25enne è passato alla BMW con effetto immediato. Attualmente è in viaggio verso la Spagna per scendere in pista per la prima volta con la sua nuova macchina da lavoro.

Passiamo alla BMW per quest'anno e speriamo anche oltre", ha spiegato Soomer poco prima della partenza, "perché pensiamo che la BMW sia la moto con il miglior potenziale di vittorie nei prossimi anni". La struttura del team Enos Motorsport rimarrà tale e quale, avremo un po' più di personale rispetto all'anno scorso".

Il tutto è sostenuto anche da Werner Daemen, che con il suo team Champion-alpha-Van Zon-BMW e il suo pilota Ilya Mikhalchik sta mandando uno dei proiettili più caldi nella battaglia per la corona IDM Superbike. "In linea di principio, chiunque può acquistare o noleggiare una BMW da me e dalla mia azienda MRP, proprio come quelle del team IDM", spiega Daemen. "Hannes mi ha chiamato e ho accettato di preparare la moto per lui. È un bravo pilota e io lo sostengo pienamente".

"In pista facciamo tutto da soli", assicura Soomer, "ma riceviamo un po' di supporto in più da MRP e questo renderà sicuramente più fluida la transizione. Per ora, sono felice che i test siano finalmente iniziati". In Spagna, Soomer, che compie 26 anni il 17 febbraio, potrà gareggiare per la prima volta con gli altri piloti BMW dell'IDM e del Campionato mondiale Endurance, come Mikhalchik e Markus Reiterbeger. Nel Campionato Mondiale Endurance, Daemen si è assicurato anche i servizi di Soomer, che fungerà da quarto uomo in caso di emergenza.

"Naturalmente voglio che Ilya diventi campione IDM con la nostra squadra", dice Daemen ridendo quando gli si chiede della nuova competizione nella sua scuderia. Ma se non dovesse funzionare, allora sarà un altro pilota BMW, Soomer. Non ci sarà alcuna differenza di materiale tra lui e Mikhalchik".