Hannes Soomer: 2024 com a BMW na luta pelo título IDM

O estónio voltará a competir com a sua própria equipa na IDM Superbike de 2024. Mas, no futuro, Soomer irá adquirir o seu equipamento à fábrica BMW de Werner Daemen. Adeus à Honda.

Já há algum tempo que era claro que Hannes Soomer queria voltar a competir no IDM na época de 2024. Afinal de contas, o estónio tinha-se adaptado quase perfeitamente após a sua retirada do Campeonato do Mundo de Supersport e a mudança para a IDM Superbike em 2023. Com dois terceiros lugares na abertura da época em Sachsenring, Soomer, que ainda pilotava uma Honda, teve um bom começo na IDM e foi um dos potenciais candidatos ao título até ao final da época. Apesar de lhe ter sido negada uma vitória no seu ano de estreia na IDM, acabou por terminar em quarto lugar na geral.

Apesar de os contactos com a Honda na sua Estónia natal terem sido bons e de ter tido a oportunidade de fazer uma incursão no Campeonato do Mundo de Superbike com a Petronas MIE Racing Honda Team no ano passado, o piloto de 25 anos mudou para a BMW com efeito imediato. Está atualmente a caminho de Espanha para ir para a pista pela primeira vez com a sua nova máquina de trabalho.

"Estamos a mudar para a BMW para este ano e, esperamos, para os anos seguintes", explicou Soomer pouco antes da sua partida, "porque pensamos que a BMW será a moto com o melhor potencial de vitórias nos próximos anos. A estrutura da equipa Enos Motorsport vai manter-se como estava, vamos ter um pouco mais de pessoal do que no ano passado."

Tudo isto é também apoiado por Werner Daemen, que com a sua equipa Champion-alpha-Van Zon-BMW e o seu piloto Ilya Mikhalchik está a enviar uma das balas mais quentes para a batalha pela coroa IDM Superbike. "Em princípio, qualquer pessoa pode comprar ou alugar um BMW a mim e à minha empresa MRP, tal como os da equipa IDM", explica Daemen. "O Hannes ligou-me e eu concordei em preparar a moto para ele. Ele é um bom piloto e eu apoio-o totalmente."

"Fazemos tudo sozinhos na pista de corrida", garante Soomer, "mas recebemos um pouco mais de apoio da MRP e isso vai certamente tornar a transição mais suave. Para já, estou contente por os testes estarem finalmente a começar." Em Espanha, Soomer, que celebra o seu 26º aniversário a 17 de fevereiro, vai poder competir pela primeira vez com os outros pilotos BMW da IDM e do Campeonato do Mundo de Endurance, como Mikhalchik e Markus Reiterbeger. No Campeonato do Mundo de Endurance, a Daemen também assegurou os serviços de Soomer, que actuará como quarto homem em caso de emergência.

"Claro que quero que o Ilya se torne campeão da IDM com a nossa equipa", diz Daemen com uma gargalhada quando questionado sobre a nova competição no seu próprio estábulo. Mas se isso não resultar, então será outro piloto da BMW, Soomer. Não haverá qualquer diferença de material entre ele e Mikhalchik".