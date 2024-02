Kevin Orgis: Fijado el cambio a IDM Superbike 2024

"De debutante a campeón", así describió el fabricante BMW el éxito de Kevin Orgis en una entrevista. "El piloto de BMW Kevin Orgis logró esta hazaña la temporada pasada", continúa el post de Múnich. Tras varios años en campeonatos españoles, Kevin Orgis regresó a su Alemania natal para la temporada 2023 y compitió con su equipo privado ORM en el Pro Superstock 1000, que se disputa dentro del Campeonato Internacional Alemán de Motociclismo (IDM). El hecho de que la BMW M 1000 RR y la serie fueran nuevas para él no pareció ser un problema para Orgis en absoluto. En las diez carreras de la temporada, recogió el máximo número de puntos para la victoria en cinco ocasiones, faltando al podio sólo una vez en quinto lugar. La merecida recompensa a esta actuación: el título, que se aseguró en la final de Hockenheim.

¿Era ese el objetivo declarado antes de la temporada o no lo esperaba inicialmente?

Kevin Orgis: "Como en 2023 era la primera vez que competíamos en la categoría de Superbike y con motos de 1000 cc, no era en absoluto el objetivo al principio. Además, hacía muchos años que no corría en la mayoría de los circuitos y, por lo tanto, no tenía experiencia. Por supuesto, nuestro objetivo era acabar delante a lo largo de la temporada, pero nos sorprendió que acabáramos en el podio en la primera carrera, por ejemplo. Fue un gran comienzo y la primera mitad de la temporada, en particular, estuvo muy por encima de las expectativas. Porque empecé con material nuevo y también estábamos más o menos completamente reorganizados como equipo. En los años en España, trabajábamos con un equipo español y ahora, por primera vez en mucho tiempo, volvíamos a ser una empresa familiar. Así que fue una sorpresa que funcionara tan bien desde el principio. En los tres últimos eventos, nuestro principal objetivo pasó a ser centrarnos en luchar por el título".

¿Así que el objetivo cambió a lo largo de la temporada de "rodar en cabeza" a "ganar el título"?

"Sí. Tuvimos un comienzo realmente bueno y luego nos marcamos el objetivo de seguir avanzando. Mejoramos constantemente y al mismo tiempo intentamos hacerlo de forma segura y evitando riesgos. No he tenido ni una sola caída en toda la temporada, salvo una aparición como invitado en la categoría de Superbike. Todo ha ido muy bien y podemos estar muy satisfechos con la temporada".

Has mencionado el equipo familiar, ¿quién forma parte de él?

"Sin duda, mi madre y mi padre. Mi padre es mi mánager y también el director del equipo. Por supuesto, ya tenemos mucha experiencia porque llevamos en este deporte desde 2008. Especialmente en los primeros años, siempre estás viajando en familia y por tu cuenta. Esto nos ha permitido adquirir mucha experiencia en nuestra carrera. Luego se unió a nosotros Lukas John como mecánico, que tiene un aprendizaje de mecatrónica en la industria del automóvil y ha aprendido las cuerdas muy rápidamente. Nino Hofmann, mi maestro mecánico en BMW Motorrad Chemnitz, donde estoy haciendo mi aprendizaje, también es muy importante. Él mismo ha competido y, por lo tanto, tiene mucha experiencia en esta profesión. Todos nos llevamos muy bien desde el principio y la forma en que trabajamos juntos funcionó muy bien desde el principio. Además, a lo largo del año nos volvimos muy eficientes, lo que nos permitió desenvolvernos muy bien en unas condiciones nuevas para nosotros".

¿Hubo otras claves del éxito?

"En realidad hubo algo más que fue muy importante: siempre había tenido problemas con el bombeo del brazo en años anteriores. Seguía teniéndolo de forma muy aguda, sobre todo en las primeras pruebas, y no conseguíamos deshacernos de él, a pesar de que lo intentábamos todo. El problema duró hasta mediados de la temporada, hasta Schleiz. Entonces un fisioterapeuta del circuito nos dijo que podíamos ajustar un poco nuestra dieta para contrarrestarlo. Y desde entonces todo ha ido perfecto. He podido correr sin problemas en las tres últimas pruebas. Eso también ha supuesto una gran diferencia mental, porque he podido concentrarme plenamente en pilotar. Ese fue el punto crucial que hizo que todo fuera aún más relajado".

Corriste en campeonatos españoles durante cinco años. ¿Qué aprendió allí?

"Definitivamente aprendí a correr de forma diferente allí, o a pilotar motos de forma diferente en general. La conducción es mucho más rigurosa en España. Los pilotos tienen menos inhibiciones. Y eso hace que empieces a mantener la cabeza despejada en situaciones confusas y estresantes. Porque si no, te volverías loco todo el rato. Eso también me ha ayudado mucho aquí, porque puedo concentrarme en todo lo que me rodea sin sorprenderme siempre cuando alguien intenta adelantarme, se mete por dentro o algo parecido. Es algo que se aprende muy bien en España, porque otros 30 pilotos hacen exactamente lo mismo. También aprendimos a trabajar con eficacia. Como en el equipo hay que depender del inglés, que no es la lengua materna de nadie allí, tuvimos que comunicarnos de forma más específica y concentrarnos en lo esencial. Esto te permite trabajar con más eficacia porque puedes concentrarte en las cosas grandes e importantes. Esto es especialmente útil cuando te encuentras en una situación nueva, como fue nuestro caso este año".

Cómo surgió la decisión de entrar en la categoría de 1000cc y pilotar la BMW M 1000 RR en la Copa Pro Superstock 1000 en 2023?

"En España he corrido en la categoría de 600cc los últimos cuatro de los cinco años, y subir al Europeo o al Mundial de Moto2 era sencillamente inviable económicamente porque los costes han subido enormemente desde el año pasado. Esto nos dejó claro que volveríamos a la escena alemana y nos hacía mucha ilusión. En realidad, llevábamos tiempo planeando hacerlo, pero la oportunidad no se había presentado antes. Como el año pasado empecé un aprendizaje en BMW Motorrad Chemnitz, una cosa llevó a la otra y todo salió muy bien."

Los conocimientos técnicos que aprendes en tu trabajo sin duda te dan una perspectiva diferente, ¿que te ayuda en las carreras?

"Esa fue también la razón principal por la que empecé el aprendizaje. Durante mis años en España, era difícil compaginarlo todo. En Alemania, los desplazamientos son más cortos y los eventos requieren menos tiempo. Aprovecho esto para ampliar mi formación técnica y poder trabajar aún mejor los fines de semana de carrera. Me ayuda enormemente entender también el aspecto técnico. Eso no puede ser una desventaja. Así se tomó la decisión, y resultó ser muy acertada".

¿Cuánto tardaste en sentirte realmente cómodo sobre la BMW M 1000 RR?

"El primer día aún fue difícil porque no teníamos mucha idea de toda la electrónica de BMW. Pero una vez que dormimos con ella, al día siguiente casi fue sola y a partir de entonces estaba claro que me llevaba bastante bien con la moto."

La planificación para 2024 ya está en marcha. Te veremos de nuevo sobre la BMW M 1000 RR, en la categoría Superbike del IDM...

"Sí, el plan es adoptar un enfoque similar al de esta temporada. Hemos aprendido tanto que creemos que estamos en una buena posición y que también podemos desenvolvernos bien en la categoría de Superbike. Ya conocemos todos los circuitos y también conocemos cada vez mejor la moto. Por eso creemos que podemos mantener el ritmo bastante bien. También adaptaremos la moto al reglamento y la mejoraremos un poco para sacarle el máximo partido. Y luego intentaremos competir en la categoría de Superbike el año que viene con nuestro equipo privado familiar en una alineación similar."

¿Cuál es tu objetivo para la próxima temporada?

"Hacerlo lo mejor posible. Aspirar a la victoria en la categoría de Superbike sería demasiado ambicioso. Hay que ser realista. No creo que el año que viene vuelva a ocurrir que gane una temporada como debutante. Pero ya he visto en las salidas de invitados de este año que puedo acabar entre los 10 primeros. Y si puedo terminar entre los cinco primeros en un par de buenas carreras o tal vez un podio en la lluvia, por ejemplo, entonces definitivamente estaríamos muy contentos con eso ". (Fuente: BMW)