Kevin Orgis : passage à l'IDM Superbike 2024 fixé

"Du débutant au champion", c'est ainsi que le constructeur BMW a décrit le succès de Kevin Orgis dans une interview. "Le coureur BMW Kevin Orgis a réussi cet exploit la saison dernière", poursuit le courrier en provenance de Munich. Après plusieurs années passées dans des championnats espagnols, Kevin Orgis est revenu dans son pays natal, l'Allemagne, pour la saison 2023 et s'est engagé avec son équipe privée ORM dans la Pro Superstock 1000, qui se déroule dans le cadre du championnat international de moto allemand (IDM). Le fait que la BMW M 1000 RR et la série soient nouvelles pour lui n'a pas du tout semblé poser de problème à Orgis. Au cours des dix courses de la saison, il a récolté cinq fois le maximum de points pour la victoire et n'a manqué le podium qu'une seule fois en terminant cinquième. La récompense méritée pour cette performance : le titre, qu'il a remporté lors de la finale à Hockenheim.

Était-ce l'objectif déclaré avant la saison ou ne t'y attendais-tu pas au départ ?

Kevin Orgis : "Comme c'était la toute première fois que nous prenions le départ en 2023 dans la catégorie Superbike et avec des motos de 1000 cm3, ce n'était en tout cas pas l'objectif au départ. De plus, je n'avais plus roulé sur la plupart des circuits depuis de nombreuses années et je n'avais donc aucune expérience. Bien sûr, notre objectif était de nous placer devant au cours de la saison, mais nous avons été surpris de monter sur le podium dès la première course, par exemple. C'était un excellent départ et surtout, la première moitié de la saison a ensuite été bien au-delà des attentes. En effet, j'ai pris le départ avec un nouveau matériel et nous étions aussi plus ou moins complètement renouvelés en tant qu'équipe. Pendant les années passées en Espagne, nous avons travaillé avec une équipe espagnole, et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, nous nous sommes remis au travail en tant qu'entreprise familiale. C'est donc une surprise que cela ait si bien fonctionné dès le début. Lors des trois derniers événements, notre objectif principal est alors devenu de nous concentrer sur la lutte pour le titre".

Ainsi, au cours de la saison, l'objectif est passé de "faire la course en tête" à ""décrocher le titre" ?

"Oui, nous avons vraiment pris un bon départ et nous nous sommes ensuite fixé comme objectif de continuer sur cette lancée. Nous nous sommes constamment améliorés tout en essayant de le faire de manière sûre et en évitant les risques. Je n'ai pas eu de chute de toute la saison, sauf lors d'un passage dans la catégorie Superbike. Tout s'est très bien passé et nous pouvons être très satisfaits de la saison".

Tu as évoqué l'équipe familiale, qui en fait partie ?

"En tout cas ma mère et mon père. Mon père en tant que mon manager et en même temps en tant que chef d'équipe. Nous avons bien sûr déjà une certaine expérience, car nous pratiquons ce sport depuis 2008. Surtout dans les premières années, on est toujours en route en famille et on est livré à soi-même. Cela nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience au cours de notre carrière. Ensuite, Lukas John nous a rejoints en tant que mécanicien, il a une formation de mécatronicien dans le secteur automobile et s'est très vite adapté. Nino Hofmann, mon maître chez BMW Motorrad Chemnitz, où je fais ma formation, est également très important. Il a lui-même participé à des courses et a donc beaucoup d'expérience dans ce métier. Dès le début, nous nous sommes tous très bien entendus et la manière dont nous avons travaillé ensemble a tout de suite fonctionné à merveille. Nous sommes également devenus super efficaces au cours de l'année, ce qui nous a permis de très bien nous débrouiller dans des conditions nouvelles pour nous".

Y avait-il d'autres clés du succès ?

"En fait, quelque chose d'autre était très important : ces dernières années, j'ai toujours été confronté à des problèmes de pompe au bras. J'en souffrais encore de manière très aiguë, surtout lors des premiers événements, et nous n'arrivions tout simplement pas à nous en débarrasser, malgré tous nos efforts. Le problème s'est prolongé jusqu'à la mi-saison, jusqu'à Schleiz. Puis, sur le circuit, une physiothérapeute nous a conseillé d'adapter un peu notre alimentation pour y remédier. Et depuis, c'est impeccable. J'ai pu rouler sans problème lors des trois dernières manifestations. Cela a aussi fait beaucoup d'effet sur le plan mental, car cela m'a permis de me concentrer pleinement sur la conduite. C'était le point décisif qui a rendu tout encore plus détendu".

Tu as couru pendant cinq ans dans les championnats espagnols. Qu'as-tu appris là-bas ?

"En tout cas, j'y ai appris à faire la course différemment, ou à conduire la moto différemment en général. En Espagne, la conduite est nettement plus rigoureuse. Les pilotes ont moins d'inhibitions. Et cela fait que l'on commence soi-même à garder la tête froide dans des situations confuses et stressantes. Car sinon, on craquerait en permanence. Cela m'a beaucoup aidé ici aussi, car je peux me concentrer sur tout ce qui se passe autour de moi sans être toujours surpris lorsque quelqu'un essaie de dépasser, de rentrer à l'intérieur ou autre chose. C'est quelque chose que l'on apprend très bien en Espagne, parce que 30 autres pilotes sont dans le même état d'esprit. De plus, nous y avons appris à travailler efficacement. Le fait que l'équipe dépende de l'anglais, qui n'est la langue maternelle de personne, nous a obligés à communiquer de manière plus ciblée et à nous concentrer sur l'essentiel. Cela permet de travailler plus efficacement, car on se concentre sur les grandes choses importantes. Cela aide aussi surtout quand on se retrouve dans une situation nouvelle, comme ce fut le cas pour nous cette année".

Comment avez-vous décidé de vous lancer dans la catégorie 1000 cm3 et de courir en 2023 avec la BMW M 1000 RR en Pro Superstock 1000 Cup ?

"En Espagne, j'ai couru les quatre dernières années sur les cinq que j'ai passées dans la catégorie 600 et une montée en Championnat d'Europe ou du Monde Moto2 n'était tout simplement pas réalisable financièrement, car les coûts ont énormément augmenté depuis l'année dernière. Il était donc clair pour nous que nous allions retourner sur la scène allemande et nous nous en réjouissions beaucoup. En fait, nous avions l'intention de le faire depuis longtemps, mais l'occasion ne s'était pas présentée auparavant. Du fait que j'ai commencé une formation chez BMW Motorrad Chemnitz l'année dernière, une chose en a entraîné une autre et tout s'est très bien enchaîné".

Les connaissances techniques que tu apprends dans ton métier te donnent certainement un autre regard qui t'aide dans le sport automobile ?

"C'est aussi la raison principale pour laquelle j'ai commencé cette formation. Pendant les années passées en Espagne, il était difficile de concilier les deux. En Allemagne, les temps de déplacement sont plus courts et les manifestations moins chronophages. J'en profite pour me former techniquement afin de pouvoir travailler encore mieux le week-end de la course. Cela m'aide énormément de comprendre aussi le côté technique. Cela ne peut pas être un inconvénient. C'est ainsi que la décision a été prise, et elle s'est avérée très bonne".

Combien de temps t'a-t-il fallu pour te sentir vraiment à l'aise sur la BMW M 1000 RR ?

"Le premier jour a été difficile, car nous n'avions pas encore beaucoup d'idées sur toute l'électronique de BMW. Mais une fois qu'on a dormi dessus, le lendemain, ça s'est fait presque tout seul et à partir de là, il était prévisible que je me débrouillerais très bien avec la moto".

La planification pour 2024 est déjà en cours. Nous te verrons à nouveau sur la BMW M 1000 RR - et ce dans la catégorie Superbike de l'IDM ?

"Oui, le plan est d'y aller de manière similaire à cette saison. Nous avons tellement appris que nous pensons que nous sommes bien placés et que nous pouvons aussi bien gérer les choses dans la classe Superbike. Nous avons appris à connaître tous les circuits et nous nous familiarisons de mieux en mieux avec la moto. Nous pensons donc pouvoir suivre le rythme. De plus, nous allons encore adapter la moto au règlement et ainsi l'améliorer un peu pour obtenir le dernier résultat. Et puis, l'année prochaine, nous essaierons de prendre le départ avec notre équipe privée familiale dans une configuration similaire dans la catégorie Superbike".

Quels sont tes objectifs pour la saison à venir ?

"Faire aussi bien que possible. Viser la victoire en Superbike, ce serait définitivement trop ambitieux. Il faut rester réaliste. Je pense que l'année prochaine, il ne m'arrivera plus de gagner une saison en tant que débutant. Mais j'ai déjà vu cette année, lors de mes départs en tant qu'invité, que je pouvais en tout cas me classer dans le top 10. Et si, lors de quelques bonnes courses, on peut se rapprocher du top 5 ou peut-être, par exemple, monter sur le podium sous la pluie, nous en serions en tout cas très satisfaits". (Source:BMW)