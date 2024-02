Kevin Orgis: fissato il passaggio alla IDM Superbike 2024

"Da debuttante a campione": così il costruttore BMW ha descritto il successo di Kevin Orgis in un'intervista. "Il pilota BMW Kevin Orgis ha raggiunto questo traguardo la scorsa stagione", continua il post da Monaco. Dopo diversi anni nei campionati spagnoli, Kevin Orgis è tornato nella sua nativa Germania per la stagione 2023 e ha gareggiato con il suo team privato ORM nella Pro Superstock 1000, che si svolge nell'ambito del Campionato Internazionale Tedesco di Motociclismo (IDM). Il fatto che la BMW M 1000 RR e la serie fossero nuove per lui non sembrava essere un problema per Orgis. Nelle dieci gare della stagione, ha raccolto il numero massimo di punti per la vittoria cinque volte, mancando il podio solo una volta con il quinto posto. La meritata ricompensa per questa prestazione: il titolo, conquistato nel finale di Hockenheim.

Era questo l'obiettivo dichiarato prima della stagione o non se lo aspettava inizialmente?

Kevin Orgis: "Dato che il 2023 era la prima volta che gareggiavamo nella categoria Superbike e con moto da 1000 cc, all'inizio non era certo questo l'obiettivo. Inoltre, non correvo sulla maggior parte dei circuiti da molti anni e quindi non avevo esperienza. Naturalmente il nostro obiettivo era quello di arrivare davanti nel corso della stagione, ma siamo stati sorpresi di essere finiti sul podio già alla prima gara, per esempio. È stato un ottimo inizio e la prima metà della stagione in particolare è stata ben al di sopra delle aspettative. Perché ho iniziato con materiale nuovo e anche noi eravamo più o meno completamente riorganizzati come squadra. Negli anni in Spagna abbiamo lavorato con una squadra spagnola e ora, per la prima volta dopo tanto tempo, siamo tornati a essere un'azienda familiare. È stata quindi una sorpresa che abbia funzionato così bene fin dall'inizio. Negli ultimi tre eventi, il nostro obiettivo principale è stato quello di concentrarci sulla lotta per il titolo".

Quindi l'obiettivo è cambiato nel corso della stagione: da "stare davanti" a "vincere il titolo"?

"Sì. Abbiamo avuto un ottimo inizio e poi ci siamo posti l'obiettivo di costruire su questa base. Abbiamo migliorato costantemente e allo stesso tempo abbiamo cercato di farlo in modo sicuro, evitando i rischi. Non ho avuto nessuna caduta in tutta la stagione, a parte un'apparizione nella classe Superbike. Tutto è andato molto bene e possiamo essere molto soddisfatti della stagione".

Ha parlato del team di famiglia, chi ne fa parte?

"Sicuramente mia madre e mio padre. Mio padre è il mio manager e anche il team principal. Naturalmente abbiamo già molta esperienza perché siamo in questo sport dal 2008. Soprattutto nei primi anni, si viaggia sempre in famiglia e da soli. Questo ci ha permesso di acquisire molta esperienza nella nostra carriera. Poi si è unito a noi Lukas John come meccanico, che ha fatto un apprendistato di meccatronica nell'industria automobilistica e ha imparato molto rapidamente. Anche Nino Hofmann, il mio maestro meccanico presso BMW Motorrad Chemnitz, dove sto svolgendo il mio apprendistato, è molto importante. Ha corso lui stesso e quindi ha molta esperienza in questa professione. Siamo andati tutti d'accordo fin dall'inizio e il modo in cui abbiamo lavorato insieme ha funzionato subito molto bene. Nel corso dell'anno siamo anche diventati super efficienti, il che ci ha permesso di affrontare molto bene quelle che erano condizioni nuove per noi".

Ci sono state altre chiavi del successo?

"C'è stato un altro aspetto molto importante: negli anni precedenti avevo sempre avuto problemi con la pompa del braccio. L'ho avuta ancora in modo molto acuto, soprattutto nei primi eventi, e non siamo riusciti a liberarcene, anche se abbiamo provato di tutto. Il problema è durato fino a metà stagione, fino a Schleiz. Poi un fisioterapista dell'autodromo ci ha detto che potevamo modificare un po' la nostra dieta per contrastare il problema. E da allora è tutto perfetto. Negli ultimi tre eventi ho potuto correre senza problemi. Questo ha fatto una grande differenza anche dal punto di vista mentale, perché ho potuto concentrarmi completamente sulla corsa. Questo è stato il punto cruciale che ha reso tutto ancora più rilassato".

Lei ha gareggiato nei campionati spagnoli per cinque anni. Cosa ha imparato lì?

"Sicuramente ho imparato a correre in modo diverso, o a guidare le moto in modo diverso in generale. In Spagna la guida è molto più rigorosa. I piloti hanno meno inibizioni. E questo fa sì che si cominci a mantenere la lucidità in situazioni di confusione e stress. Perché altrimenti si impazzirebbe in continuazione. Questo mi ha aiutato molto anche qui, perché posso concentrarmi su tutto ciò che mi circonda senza essere sempre sorpreso quando qualcuno tenta un sorpasso, taglia all'interno o qualcosa di simile. È una cosa che si impara molto bene in Spagna, perché lì altri 30 piloti si comportano esattamente nello stesso modo. Abbiamo anche imparato a lavorare in modo efficiente. Poiché nel team si deve fare affidamento sulla lingua inglese, che lì non è la lingua madre di nessuno, abbiamo dovuto comunicare in modo più specifico e concentrarci sull'essenziale. Questo permette di lavorare in modo più efficiente perché ci si può concentrare sulle cose importanti. Questo è particolarmente utile quando ci si trova in una situazione nuova, come è stato per noi quest'anno".

Come è nata la decisione di entrare nella classe 1000cc e di guidare la BMW M 1000 RR nella Coppa Pro Superstock 1000 nel 2023?

"In Spagna ho corso nella classe 600cc negli ultimi quattro dei cinque anni, e passare al Campionato Europeo o Mondiale Moto2 non era semplicemente fattibile dal punto di vista finanziario, perché i costi sono aumentati enormemente rispetto all'anno scorso. Questo ci ha fatto capire che saremmo tornati sulla scena tedesca e non vedevamo l'ora di farlo. In realtà avevamo in mente di farlo da tempo, ma l'occasione non si era ancora presentata. Poiché l'anno scorso ho iniziato un apprendistato presso BMW Motorrad Chemnitz, una cosa tira l'altra e tutto è andato per il meglio".

Le conoscenze tecniche che apprende nel suo lavoro le danno sicuramente una prospettiva diversa, che la aiuta nelle corse?

"Questo è stato anche il motivo principale per cui ho iniziato l'apprendistato. Durante gli anni trascorsi in Spagna, era difficile destreggiarsi tra le varie cose. In Germania i tempi di viaggio sono più brevi e gli eventi richiedono meno tempo. Ne approfitto per approfondire la mia formazione tecnica, in modo da poter lavorare ancora meglio nei weekend di gara. Mi aiuta enormemente a capire anche l'aspetto tecnico. Non può essere uno svantaggio. Ecco come è stata presa la decisione, che si è rivelata ottima".

Quanto tempo ti ci è voluto per sentirti davvero a tuo agio sulla BMW M 1000 RR?

"Il primo giorno è stato ancora difficile perché non avevamo un'idea precisa di tutta l'elettronica BMW. Ma una volta che ci abbiamo dormito sopra, il giorno dopo è andata quasi da sola e da quel momento in poi è stato chiaro che mi stavo trovando bene con la moto".

La pianificazione per il 2024 è già in corso. La rivedremo in sella alla BMW M 1000 RR, nella classe Superbike dell'IDM...

"Sì, il piano è di adottare un approccio simile a quello di questa stagione. Abbiamo imparato così tanto che pensiamo di essere in una buona posizione e di poter gestire bene anche la classe Superbike. Abbiamo imparato a conoscere tutti i circuiti e stiamo imparando a conoscere sempre meglio la moto. Per questo pensiamo di poter tenere un buon passo. Adatteremo la moto ai regolamenti e la miglioreremo un po' per ottenere il massimo. E poi cercheremo di competere nella classe Superbike l'anno prossimo con il nostro team privato di famiglia con una formazione simile".

Qual è il vostro obiettivo per la prossima stagione?

"Fare il meglio possibile. Puntare alla vittoria nella classe Superbike sarebbe sicuramente troppo ambizioso. Bisogna rimanere realistici. Non credo che l'anno prossimo mi capiterà di vincere una stagione da debuttante. Ma ho già visto dalle partenze degli ospiti di quest'anno che posso sicuramente finire tra i primi 10. E se riesco a finire tra i primi, non posso che essere realista. E se riuscissi a finire tra i primi cinque in un paio di buone gare o magari a salire sul podio sotto la pioggia, per esempio, allora saremmo sicuramente molto contenti". (Fonte: BMW)