Kevin Orgis: Mudança para a IDM Superbike 2024 resolvida

"De estreante a campeão", foi assim que o construtor BMW descreveu o sucesso de Kevin Orgis numa entrevista. "O piloto da BMW Kevin Orgis conseguiu este feito na época passada", continua o post de Munique. Depois de vários anos em campeonatos espanhóis, Kevin Orgis retornou à sua Alemanha natal para a temporada de 2023 e competiu com sua equipe privada ORM no Pro Superstock 1000, que é realizado como parte do Campeonato Internacional Alemão de Motocicletas (IDM). O facto de a BMW M 1000 RR e a série serem novas para ele não pareceu ser um problema para Orgis. Nas dez corridas da temporada, ele conquistou o número máximo de pontos para a vitória cinco vezes, perdendo o pódio apenas uma vez em quinto lugar. A merecida recompensa por este desempenho: o título, que garantiu na final em Hockenheim.

Era esse o objetivo declarado antes da época ou não o esperava inicialmente?

Kevin Orgis: "Como em 2023 foi a primeira vez que competimos na categoria Superbike e com motos de 1000 cc, não era de todo o objetivo no início. Para além disso, já não andava na maioria das pistas há muitos anos e, por isso, não tinha experiência. Claro que o nosso objetivo era terminar na frente ao longo da época, mas ficámos surpreendidos por termos terminado no pódio logo na primeira corrida, por exemplo. Foi um ótimo começo e a primeira metade da época, em particular, foi muito acima das expectativas. Porque comecei com material novo e também porque estávamos mais ou menos completamente reorganizados como equipa. Durante os anos em Espanha, trabalhámos com uma equipa espanhola e agora, pela primeira vez em muito tempo, voltámos a ser uma empresa familiar. Por isso, foi uma surpresa o facto de ter funcionado tão bem desde o início. Nos últimos três eventos, o nosso principal objetivo passou a ser a luta pelo título".

Então, ao longo da época, o objetivo mudou de "andar na frente" para "ganhar o título"?

"Sim. Tivemos um início muito bom e depois estabelecemos o objetivo de continuar. Melhorámos de forma constante e, ao mesmo tempo, tentámos fazê-lo de forma segura e evitar riscos. Não tive um único acidente durante toda a época, à exceção de uma participação como convidado na classe Superbike. Correu tudo muito bem e podemos estar muito satisfeitos com a época".

Mencionou a equipa familiar, quem faz parte dela?

"Sem dúvida, a minha mãe e o meu pai. O meu pai é o meu empresário e também o chefe de equipa. Claro que já temos muita experiência porque estamos no desporto desde 2008. Especialmente nos primeiros anos, estamos sempre a viajar em família e sozinhos. Isto permitiu-nos ganhar muita experiência na nossa carreira. Depois, Lukas John juntou-se a nós como mecânico, que tem um curso de mecatrónica na indústria automóvel e que aprendeu muito rapidamente as regras. Nino Hofmann, o meu mestre mecânico na BMW Motorrad Chemnitz, onde estou a fazer a minha aprendizagem, também é muito importante. Ele próprio já participou em corridas e, por isso, tem muita experiência nesta profissão. Desde o início, demo-nos todos muito bem e a forma como trabalhámos em conjunto funcionou logo muito bem. Também nos tornámos super eficientes ao longo do ano, o que significa que lidámos muito bem com condições que eram novas para nós."

Houve outras chaves para o sucesso?

"Na verdade, houve outra coisa que foi muito importante: sempre tive problemas com a bomba de braço nos anos anteriores. Ainda a tinha de forma muito aguda, especialmente nas primeiras provas, e não conseguíamos livrar-nos dela, apesar de termos tentado tudo. O problema manteve-se até meio da época, até Schleiz. Nessa altura, um fisioterapeuta do circuito deu-nos a dica de que podíamos ajustar um pouco a nossa dieta para contrariar o problema. E desde então tem sido tudo perfeito. Consegui correr sem problemas nos últimos três eventos. Isso também fez uma grande diferença a nível mental, porque consegui concentrar-me totalmente na corrida. Esse foi o ponto crucial que tornou tudo ainda mais descontraído".

Participou nos campeonatos de Espanha durante cinco anos. O que aprendeste aí?

"Aprendi definitivamente a correr de forma diferente lá, ou a conduzir motos de forma diferente em geral. Em Espanha, a condução é muito mais rigorosa. Os pilotos têm menos inibições. E isso faz com que se comece a manter a cabeça fria em situações confusas e stressantes. Porque, caso contrário, estaríamos sempre a enlouquecer. Isso também me ajudou muito aqui, porque posso concentrar-me em tudo à minha volta sem estar sempre surpreendido quando alguém tenta ultrapassar, corta por dentro ou algo semelhante. Isso é algo que se aprende muito bem em Espanha, porque 30 outros pilotos de lá fazem exatamente o mesmo. Também aprendemos a trabalhar de forma eficiente em Espanha. Como na equipa temos de contar com a língua inglesa, que não é a língua materna de ninguém, tivemos de comunicar de forma mais específica e concentrar-nos no essencial. Isto permite-nos trabalhar de forma mais eficiente porque nos podemos concentrar nas coisas grandes e importantes. Isto é particularmente útil quando nos encontramos numa situação nova, como foi o nosso caso este ano".

Como é que decidiu entrar na classe de 1000cc e correr com a BMW M 1000 RR na Pro Superstock 1000 Cup em 2023?

"Em Espanha, andei na classe de 600cc nos últimos quatro dos cinco anos e subir para o Campeonato Europeu de Moto2 ou para o Campeonato do Mundo não era financeiramente viável porque os custos aumentaram muito desde o ano passado. Isto tornou claro para nós que íamos regressar à cena alemã e estávamos muito ansiosos por isso. Na verdade, já estávamos a planear isto há algum tempo, mas a oportunidade ainda não se tinha apresentado. Como comecei um estágio na BMW Motorrad Chemnitz no ano passado, uma coisa levou à outra e tudo se conjugou muito bem."

Os conhecimentos técnicos que aprende no seu trabalho dão-lhe certamente uma perspetiva diferente, o que ajuda nas corridas?

"Essa foi também a principal razão pela qual iniciei o estágio. Durante os meus anos em Espanha, era difícil conciliar tudo. Na Alemanha, as viagens são mais curtas e os eventos são menos demorados. Aproveito para aprofundar a minha formação técnica, para poder trabalhar ainda melhor nos fins-de-semana de corrida. Ajuda-me imenso compreender também o lado técnico. Isso não pode ser uma desvantagem. Foi assim que a decisão foi tomada e acabou por ser muito boa."

Quanto tempo demorou a sentires-te realmente confortável com a BMW M 1000 RR?

"O primeiro dia ainda foi difícil porque não tínhamos muita noção de toda a eletrónica da BMW. Mas depois de termos dormido com ela, no dia seguinte quase que se desenrolou por si só e a partir daí ficou claro que me estava a dar muito bem com a moto."

O planeamento para 2024 já está em curso. Vamos vê-lo de novo na BMW M 1000 RR - na classe Superbike da IDM...

"Sim, o plano é adotar uma abordagem semelhante à desta época. Aprendemos tanto que achamos que estamos numa boa posição e que também podemos lidar bem com a classe Superbike. Já conhecemos todas as pistas e também estamos a conhecer cada vez melhor a moto. É por isso que pensamos que podemos manter um bom ritmo. Vamos também adaptar a mota aos regulamentos e melhorá-la um pouco para tirar o máximo partido dela. E depois vamos tentar competir na classe Superbike no próximo ano com a nossa equipa privada familiar com um alinhamento semelhante."

Qual é o vosso objetivo para a próxima época?

"Ter o melhor desempenho possível. Tentar uma vitória na classe Superbike seria definitivamente demasiado ambicioso. É preciso ser realista. Não creio que no próximo ano volte a acontecer ganhar uma época como estreante. Mas já vi, pelos arranques como convidado este ano, que posso definitivamente terminar entre os 10 primeiros. E se conseguir terminar entre os cinco primeiros num par de boas corridas ou talvez num pódio à chuva, por exemplo, então ficaríamos definitivamente muito contentes com isso." (Fonte: BMW)