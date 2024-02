Hobelsberger en lutte avec Scott Redding chez BMW

Lors des essais à Valence, en Espagne, Patrick Hobelsberger était en route pour son deuxième tour d'entraînement dans le cadre de sa préparation IDM. Le week-end dernier, le Bavarois a donc manqué la présentation de l'équipe dans le cadre du salon de la moto de Leipzig, où il a toutefois été dignement représenté par ses coéquipiers Toni Finsterbusch et Jan-Ole Jähnig.

"Hobelsberger raconte ses trois jours d'essais en Espagne : "Le temps était superbe, les conditions étaient bonnes et les autres pilotes sur la piste étaient presque tous des professionnels. Des possibilités de test parfaites pour moi. Avec ma moto d'entraînement, tout a bien commencé mardi et je me suis senti très à l'aise dès la première séance. Le but de ce test était de comparer les réglages de Carthagène avec ceux du test de l'équipe. Cela a super bien fonctionné et je n'ai ajusté qu'un ou deux clics".

Les retrouvailles ont également eu lieu avec l'ancien team IDM Bonovo autour de Michael Galinski et Jürgen Röder, avec lequel Hobelsberger avait remporté le titre en IDM Supersport en 2021. Le pilote Bonovo Scott Redding, qui participe au championnat du monde de Superbike pour l'équipe allemande BMW, était également au départ à Valence et a rapidement fait quelques tours avant de partir pour l'Australie.

"Le premier jour, j'ai déjà pu améliorer mon temps par rapport au test de janvier", rapporte Hobelsberger. "Le lendemain, j'ai fait quelques longues sessions avec Scott Redding et Bo Bendsneyder. Quelques pilotes de Moto2 étaient également en train de tester leurs Superbikes, que l'on a ensuite régulièrement rencontrés sur la piste et où l'on a eu quelques duels avec beaucoup de sensations de course malgré un test. Pour moi, ce furent des journées absolument réussies à Valence. À la fin, j'ai pu prendre la deuxième place derrière le pilote BMW WorldSBK Scott Redding et je n'ai perdu qu'un dixième de seconde sur le pilote du championnat du monde".

Patrick Hobelsberger n'a pas encore terminé sa préparation. Dans quelques semaines, il reprendra déjà la route pour son prochain voyage en Espagne. "Je suis très satisfait et j'ai hâte de repartir à l'attaque fin février", assure le pilote BMW. "Un grand merci à Thomas Thieme et à Bike Promotion pour cette super opportunité de test".